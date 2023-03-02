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Аварія з потягами в Греції: кількість жертв зросла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Аварія з потягами в Греції: кількість жертв зросла
Фото: Associated Press

На місці трагедії зібрано понад 10 мішків із окремими частинами тіл, які будуть ідентифіковані за аналізом ДНК

Кількість загиблих у результаті зіткнення пасажирського й вантажного потягів неподалік від міста Лариса у Греції вже становить щонайменше 57 людей. Про це повідомила керівниця судово-медичної служби Лариси Рубіні Леонтарі в ефірі грецької радіостанції RealFM.

За її словами, у середу міський морг прийняв сім обгорілих тіл, ще 14 було доставлено в четвер. Крім того, на місці трагедії зібрано понад 10 мішків із окремими частинами тіл, які будуть ідентифіковані за аналізом ДНК.

За інформацією грецького телеканалу Skai, станом на четвер шестеро постраждалих у залізничній аварії залишаються у критичному стані, понад 70 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

Нагадаємо, що найбільша в історії Греції залізнична катастрофа, яка забрала життя десятків людей, сталася через трагічну людську помилку

У зв'язку з катастрофою в Греції було оголошено триденну жалобу. Міністр транспорту країни у середу подав у відставку.

Пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салонік, назустріч йому тим же шляхом рухався вантажний потяг. У пасажирському поїзді перебувало 350 осіб, переважно молодь, яка поверталася до Салоніків після канікул. Вантажний потяг перевозив морські контейнери.

За даними грецьких ЗМІ, швидкість обох потягів перед катастрофою становила близько 160 км/год.

Зіткнення було настільки сильним, що колеса та деталі обох потягів розлетілися на десятки метрів. Вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, один із них спалахнув.

Незабаром після катастрофи було затримано начальника станції, який керував рухом поїздів у момент зіткнення. Йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності та порушенні правил безпеки руху.

Профспілка працівників залізниць Греції має намір провести у четвер 24-годинний страйк через катастрофу.

Лідери профспілок заявили, що до аварії призвели хронічні проблеми та збіг безлічі факторів, у тому числі брак персоналу та непрацююче обладнання.

Теги: Греція потяг катастрофа

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