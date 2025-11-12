Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових
Уламки військово-транспортного літака C-130
фото: соцмережі

Про причини аварії не повідомляється

Міноборони Туреччини повідомило про загибель усіх 20 військових, які перебували на борту літака, що розбився на кордоні Азербайджану і Грузії. Про це повідомляє CNN Türk, передає «Главком».

Літак C-130 ВПС Туреччини розбився, уламки розкидало на великій території. Про причини аварії не повідомляється.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, 11 листопада на кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак. Військово-транспортний літак C-130 збройних сил Туреччини впав на грузинській території, за п’ять кілометрів від кордону з Азербайджаном у муніципалітеті Сігнагі. Азербайджан повідомив, що борт вилетів із Гянджі.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв висловив співчуття президентові Туреччини. «Глибоко вражені звісткою про загибель військовослужбовців внаслідок аварії військово-транспортного літака ВПС Туреччини. Висловлюю братньому народу Туреччини найглибші співчуття у зв’язку з трагедією», – йдеться у листі.

Теги: авіакатастрофа Туреччина Грузія Азербайджан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скандал у турецькому футболі набирає обертів
У Туреччині були затримані 18 підозрюваних у справі про ставки на футбольні матчі
7 листопада, 19:44
У США розбився вантажний літак
У США розбився вантажний літак
5 листопада, 01:26
Землетрус був магнітудою 6,1
Землетрус в Туреччині: МЗС повідомило, чи постраждали українці
28 жовтня, 13:06
Екрем Імамоглу назвав обвинувачення у шпигунстві «ганьбою, що принижує усе його життя»
Суд постановив заарештувати ексмера Стамбула за звинуваченням у шпигунстві
27 жовтня, 07:31
Абрамович зацікавився інвестиціями у турецький футбол
Роман Абрамович хоче купити акції провідного турецького футбольного клубу
21 жовтня, 22:01
Стамбул запровадить нове обмеження для пасажирів метро
На туристів у Стамбулі чекає додатковий збір
20 жовтня, 12:19
Вантажний літак Emirates з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі
Вантажний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі: двоє загиблих
20 жовтня, 02:39
Російська Федерація має виплатити Грузії понад 253 млн євро
Росія відмовилася виплачувати компенсацію Грузії за порушення прав людини
15 жовтня, 18:24
Росіяни вдарили по Харкову
Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч
14 жовтня, 05:52

Соціум

Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових
Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових
Залізничне сполучення з ЄС: Київ та Братислава узгодили нові маршрути
Залізничне сполучення з ЄС: Київ та Братислава узгодили нові маршрути
У першому регіоні РФ введено обмеження на мобільний інтернет до кінця війни
У першому регіоні РФ введено обмеження на мобільний інтернет до кінця війни
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
З Національного музею Сирії невідомі викрали шість стародавніх статуй
З Національного музею Сирії невідомі викрали шість стародавніх статуй

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua