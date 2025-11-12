Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових

Про причини аварії не повідомляється

Міноборони Туреччини повідомило про загибель усіх 20 військових, які перебували на борту літака, що розбився на кордоні Азербайджану і Грузії. Про це повідомляє CNN Türk, передає «Главком».

Літак C-130 ВПС Туреччини розбився, уламки розкидало на великій території. Про причини аварії не повідомляється.

Нагадаємо, 11 листопада на кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак. Військово-транспортний літак C-130 збройних сил Туреччини впав на грузинській території, за п’ять кілометрів від кордону з Азербайджаном у муніципалітеті Сігнагі. Азербайджан повідомив, що борт вилетів із Гянджі.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв висловив співчуття президентові Туреччини. «Глибоко вражені звісткою про загибель військовослужбовців внаслідок аварії військово-транспортного літака ВПС Туреччини. Висловлюю братньому народу Туреччини найглибші співчуття у зв’язку з трагедією», – йдеться у листі.