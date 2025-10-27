Суд постановив заарештувати ексмера Стамбула за звинуваченням у шпигунстві

Екрем Імамоглу назвав обвинувачення у шпигунстві «ганьбою, що принижує усе його життя»

Політик уже відбуває покарання за іншим вироком, винесеним раніше

Стамбульська головна прокуратура в межах розслідування за статтею про «політичне шпигунство» домоглася арешту відстороненого мера Стамбула Екрема Імамоглу, який уже перебуває під вартою, а також політтехнолога Неджаті Озкана та журналіста Мердана Янардага. Після допитів усіх трьох підозрюваних доставили до суду, який ухвалив рішення про їхній арешт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hürriyet.

За даними слідства, створена Екремом Імамоглу «комерційна злочинна організація» нібито не лише займалася корупційними схемами для фінансування його участі в президентських виборах, але й вела шпигунську діяльність з метою здобуття міжнародної підтримки.

Прокуратура, спираючись на результати розслідування, подала клопотання про арешт, яке суд задовольнив. Повідомляється, що Імамоглу та Озкан намагалися отримати перевагу на виборах 2019 року, зокрема через доступ до соціальних мереж і внутрішньої переписки виборців, включно з корпоративними обліковими записами, які належать стамбульській мерії.

Усі підозрювані відкидають висунуті проти них звинувачення. Екрем Імамоглу назвав обвинувачення у шпигунстві «ганьбою, що принижує усе його життя». Політик уже відбуває покарання за іншим вироком, винесеним раніше.

Нагадаємо, затримання Імамоглу відбулося у березні після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Тоді помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції.