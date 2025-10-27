Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Суд постановив заарештувати ексмера Стамбула за звинуваченням у шпигунстві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд постановив заарештувати ексмера Стамбула за звинуваченням у шпигунстві
Екрем Імамоглу назвав обвинувачення у шпигунстві «ганьбою, що принижує усе його життя»
фото: reuters

Політик уже відбуває покарання за іншим вироком, винесеним раніше

Стамбульська головна прокуратура в межах розслідування за статтею про «політичне шпигунство» домоглася арешту відстороненого мера Стамбула Екрема Імамоглу, який уже перебуває під вартою, а також політтехнолога Неджаті Озкана та журналіста Мердана Янардага. Після допитів усіх трьох підозрюваних доставили до суду, який ухвалив рішення про їхній арешт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hürriyet.

За даними слідства, створена Екремом Імамоглу «комерційна злочинна організація» нібито не лише займалася корупційними схемами для фінансування його участі в президентських виборах, але й вела шпигунську діяльність з метою здобуття міжнародної підтримки.

Прокуратура, спираючись на результати розслідування, подала клопотання про арешт, яке суд задовольнив. Повідомляється, що Імамоглу та Озкан намагалися отримати перевагу на виборах 2019 року, зокрема через доступ до соціальних мереж і внутрішньої переписки виборців, включно з корпоративними обліковими записами, які належать стамбульській мерії.

Усі підозрювані відкидають висунуті проти них звинувачення. Екрем Імамоглу назвав обвинувачення у шпигунстві «ганьбою, що принижує усе його життя». Політик уже відбуває покарання за іншим вироком, винесеним раніше.

Нагадаємо, затримання Імамоглу відбулося у березні після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Тоді помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції.

Читайте також:

Теги: Туреччина Стамбул

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним
Ердоган запропонував Путіну і Трампу зустрітися в Туреччині
24 жовтня, 16:43
Абрамович хоче купити турецький футбольний клуб? Представник олігарха відреагував
Абрамович хоче купити турецький футбольний клуб? Представник олігарха відреагував
22 жовтня, 09:36
Розкопки у Гергері виявили сліди стародавнього міста
Археологи знайшли в Туреччині загублене місто
20 жовтня, 22:25
Kurt захищає Україну з перших днів війни
Турок, який воює у ЗСУ, звернувся до українців-ухилянтів
12 жовтня, 15:49
Найбільш популярними країнами для покупки житла серед росіян стали Кіпр, Франція, Іспанія, Словенія та Португалія
Росіяни активно скуповують житло в Європі: попит зріс до довоєнного рівня
10 жовтня, 01:23
Турецькі актори опинились під підозрою за наркотики
У Туреччині майже 20 популярних артистів затримано у справі про наркотики
9 жовтня, 10:10
Туреччина активно впроваджує танк Altaу
Туреччина презентувала танк, що перевершує стандарти НАТО
7 жовтня, 17:13
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
6 жовтня, 02:59
Туреччина не хоче відмовлятись від газу з РФ
Туреччина продовжить закупівлю газу в Росії, незважаючи на заклик США
3 жовтня, 09:47

Соціум

У Чехії різко зросла кількість біженців з України
У Чехії різко зросла кількість біженців з України
У Південно-Китайському морі протягом пів години розбилися гелікоптер і винищувач США
У Південно-Китайському морі протягом пів години розбилися гелікоптер і винищувач США
Суд постановив заарештувати ексмера Стамбула за звинуваченням у шпигунстві
Суд постановив заарештувати ексмера Стамбула за звинуваченням у шпигунстві
РФ арештувала українського біолога через боротьбу за Антарктику
РФ арештувала українського біолога через боротьбу за Антарктику
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
Уночі Росію атакувало майже 200 дронів: подробиці
Скільки росіян готові віддавати кошти на армію зі своєї кишені: опитування
Скільки росіян готові віддавати кошти на армію зі своєї кишені: опитування

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua