Авіакатастрофа в Африці: щонайменше 12 загиблих були співробітниками ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На борту літака було 157 людей

Громадянство загиблих та їхні посади не уточнюються

Під час аварії літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули щонайменше 12 співробітників Організації Об'єднаних націй.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело в ООН.

«За даними джерела в ООН, щонайменше дюжина співробітників організації загинули під час ефіопської катастрофи», - йдеться у повідомленні.

Громадянство загиблих та їхні посади не уточнюються.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.

Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

В результаті авіакатстрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.