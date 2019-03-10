Авіакатастрофа в Африці: щонайменше 12 загиблих були співробітниками ООН
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На борту літака було 157 людей
Громадянство загиблих та їхні посади не уточнюються
Під час аварії літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули щонайменше 12 співробітників Організації Об'єднаних націй.
Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело в ООН.
«За даними джерела в ООН, щонайменше дюжина співробітників організації загинули під час ефіопської катастрофи», - йдеться у повідомленні.
Громадянство загиблих та їхні посади не уточнюються.
Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.
Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.
В результаті авіакатстрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.
Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.