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    У світі

    Авіакатастрофа в Африці: щонайменше 12 загиблих були співробітниками ООН

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    <p>На борту літака було 157 людей</p> - Авіакатастрофа в Африці: щонайменше 12 загиблих були співробітниками ООН

    На борту літака було 157 людей

    Громадянство загиблих та їхні посади не уточнюються

    Під час аварії літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули щонайменше 12 співробітників Організації Об'єднаних націй.

    Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело в ООН.

    «За даними джерела в ООН, щонайменше дюжина співробітників організації загинули під час ефіопської катастрофи», - йдеться у повідомленні.

    Громадянство загиблих та їхні посади не уточнюються.

    Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив

    Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

    В результаті авіакатстрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.

    Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.

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