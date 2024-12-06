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Російський «Аерофлот» скуповує старі літаки, аби розібрати їх на запчастини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Російський «Аерофлот» скуповує старі літаки, аби розібрати їх на запчастини
Раніше стало відомо, що кількість інцидентів з російськими літаками у 2024 році досягла рекорду
фото з відкритих джерел

Йдеться про борти віком 21-22 роки й вартістю від 1,4 млрд до 1,9 млрд руб кожен

Найбільший російський авіаперевізник – компанія «Аерофлот» – збирається отримати від групи «Волга-Дніпро» п'ять вантажних Boeing 737, щоб пустити їх на запчастини. Про це повідомляє російський «Коммерсант», пише The Moscow Times.

За словами джерел видання, йдеться про борти віком 21-22 роки й вартістю від 1,4 млрд до 1,9 млрд руб кожен. Права на їхнє користування належать структурі «Атран», що входить у «Волгу-Дніпро».

«Аерофлот» має намір домовитися про переуступку прав на лізинг і укласти угоду страхового врегулювання з власником бортів – ірландською компанією AerCap. При цьому «Аерофлот» хоче передати літаки своїй «дочці» – лоукостеру «Победа».

Однак конвертувати вантажні літаки в пасажирські в умовах санкцій буде занадто складно і «невиправдано дорого», кажуть джерела «Коммерсанта». Тому «Аерофлот» має намір просто зняти з них двигуни, стійки шасі, авіоніку та інші комплектуючі.

Нагадаємо, в аеропорту Анталії після приземлення пассажирського літакатипу Sukhoi Superjet 100, який належить російській авікомпанії «Азимут», виникло займання двигуна. Займання Sukhoi Superjet 100 сталося з тієї ж причини, що й літака цієї серії в «Шереметьєво» 2019 року. Тоді загинула 41 людина. 

Подібний випадок трапився із Superjet і в аеропорту Якутська. Там також стійка шасі пробила паливний бак через нерівність на смузі. Тільки тому, що швидкість літака була невеликою, вдалося уникнути пожежі. Зазначається, що уже тоді була очевидною проблема зі стійкою шасі, однак вона не була виправлена.

Раніше повідомлялося, що найбільша приватна авіакомпанія в Росії S7 Airlines скорочує чисельність екіпажів та штат офісу в Москві, оскільки частина лайнерів простоює через проблеми з двигунами. 

До слова, авіакомпанія S7 планує виводити з експлуатації літаки Airbus A320neo через санкції. Про це повідомив голова Росавіації Дмитро Ядров. За словами Ядрова, у цих літаках стоять двигуни PW1100G американської компанії Pratt&Whitney. Через санкції їх неможливо ремонтувати.

Про проблеми S7 з літаками Airbus вперше стало відомо у жовтні минулого року. Спроби знайти запчастини або домовитися про ремонт в Ірані не були успішними. Ні іранські, ні російські фахівці ремонт двигунів P&W останнього покоління освоїти не можуть.

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Теги: санкції ремонт літак аеродром росія авіація

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