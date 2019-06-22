Авіакомпаніям Грузії заборонили літати в Росію з 8 липня



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Причиною заборони в РФ назвали «забезпечення авіаційної безпеки»

Міністерство транспорту Росії заборонило грузинським авіакомпаніям здійснювати польоти на територію країни з 8 липня 2019 року на фоні протестів у Тбілісі.

Про це повідомляє пресцентр російського відомства.

Як повідомляється, таке рішення було прийняте для «забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки», а також через борг грузинської сторони перед Росією.

«Причина припинення польотів - необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність перед ФГУП «Держкорпорація з ОрПР», - заявили у російському міністерстві.

Раніше повідомлялося, що російська авіакомпанія «Аерофлот» з 8 липня повністю припиняє виконання рейсів до Грузії.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.