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    У світі

    Авіакомпаніям Грузії заборонили літати в Росію з 8 липня

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    Авіакомпаніям Грузії заборонили літати в Росію з 8 липня

    Причиною заборони в РФ назвали «забезпечення авіаційної безпеки»

    Міністерство транспорту Росії заборонило грузинським авіакомпаніям здійснювати польоти на територію країни з 8 липня 2019 року на фоні протестів у Тбілісі.

    Про це повідомляє пресцентр російського відомства.

    Як повідомляється, таке рішення було прийняте для «забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки», а також через борг грузинської сторони перед Росією.

    «Причина припинення польотів - необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність перед ФГУП «Держкорпорація з ОрПР», - заявили у російському міністерстві.

    Раніше повідомлялося, що російська авіакомпанія «Аерофлот» з 8 липня повністю припиняє виконання рейсів до Грузії.

    Як відомо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

    Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

    Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

    Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

    Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

    борг президент
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