Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Британії на злітній смузі зіткнулися два літаки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Британії на злітній смузі зіткнулися два літаки
Два літаки EasyJet зіткнулися в аеропорту Манчестера
фото:Reach Publishing Services Limited

За попередніми даними, обидва літаки отримали пошкодження крил

В аеропорту Манчестера два пасажирські літаки авіакомпанії EasyJet зіткнулися на рульовій доріжці, що призвело до скасування та затримки рейсів. Інцидент стався, коли літаки готувалися до зльоту. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Express.

Один із літаків прямував до Гібралтару (рейс U22267), інший – до Парижа (рейс U22117). За даними Daily Express, обидва літаки отримали пошкодження кінцівок крил.

@gbnews New footage posted online shows the damage to an EasyJet plane after it collided with another aircraft at Manchester Airport. Flights were briefly suspended as a safety precaution following the incident. Both EasyJet flights were leaving Terminal One at around 6.30am when they "came into contact." One was scheduled to fly to Gibraltar, while the other was headed for Paris. A spokesperson for EasyJet said: "EasyJet can confirm that two aircraft came into contact whilst taxiing to the runway at Manchester Airport. "An immediate investigation has been launched to understand what happened. "The safety and security of our passengers and crew is our highest priority." #BreakingNews #Manchester #ManchesterAirport #EasyJet #uknews #GBNews ♬ original sound - GB News

Представник EasyJet підтвердив факт інциденту: «EasyJet може підтвердити, що два літаки зіткнулися під час руління до злітної смуги в аеропорту Манчестера. Негайно розпочато розслідування, щоб зрозуміти, що сталося. Безпека та захист наших пасажирів і екіпажу є нашим найвищим пріоритетом».

Пасажир рейсу до Гібралтару Філ Аспін розповів виданню, що інший літак «просто врізався в бік» їхнього повітряного судна. Він описав цей момент так: «Був сильний гуркіт, і весь літак затрясся... Мій друг, який сидів біля крила, бачив, як шматок крила пролетів повз його вікно. На підлозі було багато уламків, потім хлопець прийшов і підібрав їх».

Через інцидент пасажирів обох рейсів повернули до термінала. Компанія EasyJet повідомила, що для них організують замінні рейси.

Нагадаємо, в аеропорту Калиспелл, розташованому в штаті Монтані, сталося зіткнення двох малих літаків. Інцидент призвів до масштабної пожежі. 

Також ми писали, що на півдні Аризони (штат США) у повітрі зіткнулись два літаки. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

Читайте також:

Теги: літак аеропорт Велика Британія розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ та Офіс генерального прокурора провели масштабну спецоперацію
Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?
22 липня, 11:41
У США новий скандал навколо Епштейна і Трампа
Скандал із листом до Епштейна: Маск виступив на захист Трампа
18 липня, 08:18
Договір Джилонга дозволить всебічну співпрацю в галузі проектування, будівництва, експлуатації, підтримки та утилізації підводних човнів SSN-AUKUS
Британія та Австралія домовилися будувати ядерні підводні човни: подробиці угоди
26 липня, 18:22
Шерон Осборн здійснила останнє бажання Оззі Осборна
Шерон Осборн виконала останнє бажання чоловіка незадовго до його смерті
24 липня, 19:17
Човен відбуксувати на берег вранці 20 липня для подальшого розслідування
У Вʼєтнамі під час шторму перекинувся туристичний човен: 37 загиблих
20 липня, 09:44
Угоду підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер
Зеленський закликає Раду ратифікувати сторічну угоду з Великою Британією
2 серпня, 11:34
Сергій Гайдай раніше очолював Луганську ОВА
Уряд пропонує звільнити голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая через скандал (оновлено)
2 серпня, 21:12
НАБУ викрило корупційну схему за участі військовослужбовців Нацгвардії
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ: що відомо про причетність посадовців Нацгвардії
2 серпня, 19:56
На бойове завдання виходить екіпаж Як-52. Ззаду сідає стрілець, який з автомата цілить у безпілотник
Спортивні літаки мобілізуються в ЗСУ. Названо причину
7 серпня, 15:44

Соціум

У Британії на злітній смузі зіткнулися два літаки
У Британії на злітній смузі зіткнулися два літаки
У Рязанській області через вибух зруйновано цех порохового заводу: є загиблі (відео)
У Рязанській області через вибух зруйновано цех порохового заводу: є загиблі (відео)
Зустріч Трампа і Путіна: Папа Лев закликав до припинення вогню
Зустріч Трампа і Путіна: Папа Лев закликав до припинення вогню
Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей
Трагедія в Індії: через зливу загинуло щонайменше 46 людей
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»
ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
8476
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
8317
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
4153
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
3305
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua