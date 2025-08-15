У Британії на злітній смузі зіткнулися два літаки
За попередніми даними, обидва літаки отримали пошкодження крил
В аеропорту Манчестера два пасажирські літаки авіакомпанії EasyJet зіткнулися на рульовій доріжці, що призвело до скасування та затримки рейсів. Інцидент стався, коли літаки готувалися до зльоту. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Express.
Один із літаків прямував до Гібралтару (рейс U22267), інший – до Парижа (рейс U22117). За даними Daily Express, обидва літаки отримали пошкодження кінцівок крил.
Представник EasyJet підтвердив факт інциденту: «EasyJet може підтвердити, що два літаки зіткнулися під час руління до злітної смуги в аеропорту Манчестера. Негайно розпочато розслідування, щоб зрозуміти, що сталося. Безпека та захист наших пасажирів і екіпажу є нашим найвищим пріоритетом».
Пасажир рейсу до Гібралтару Філ Аспін розповів виданню, що інший літак «просто врізався в бік» їхнього повітряного судна. Він описав цей момент так: «Був сильний гуркіт, і весь літак затрясся... Мій друг, який сидів біля крила, бачив, як шматок крила пролетів повз його вікно. На підлозі було багато уламків, потім хлопець прийшов і підібрав їх».
Через інцидент пасажирів обох рейсів повернули до термінала. Компанія EasyJet повідомила, що для них організують замінні рейси.
