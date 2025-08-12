Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США зіткнулися два літаки в аеропорту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У США зіткнулися два літаки в аеропорту
Масштабна пожежа виникла після зіткнення літаків
скриншот з відео

За попередніми даними, є постраждалі

В аеропорту Калиспелл, розташованому в штаті Монтані, сталося зіткнення двох малих літаків. Інцидент призвів до масштабної пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

За попередньою інформацією, один з літаків, що рухався по злітно-посадковій смузі, зазнав технічної несправності та врізався в інший літак, який стояв на таксувальній доріжці. Після зіткнення спалахнула пожежа, яка швидко поширилася на прилеглу територію.

На момент аварії в одному з літаків перебувало чотири особи, у другому  не було пасажирів. Попередньо повідомляється, що двоє людей отримали незначні травми і отримали медичну допомогу на місці події.

До місця аварії оперативно прибули пожежники, поліція та рятувальні служби. Ведеться розслідування причин катастрофи, однак офіційних заяв з цього питання ще не було.

Нагадаємо, в аеропорту Сіетла в США літак Japan Airlines врізався в припаркований літак Delta. 

До слова, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France.

Також ми писали, що на півдні Аризони (штат США) у повітрі зіткнулись два літаки. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

Федеральні слідчі з авіаційної безпеки заявили, що на борту кожного літака було по дві людини, коли вони зіткнулися в регіональному аеропорту Марана на околиці Тусона.

Читайте також:

Теги: пожежа літак авіакатастрофа США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На НПЗ вирує пожежа
Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото)
10 серпня, 03:49
Через політику Трампа небажаних вагітностей стане більше
Через плани адміністрації Трампа постраждають 1,4 млн жінок у світі
7 серпня, 13:02
Мандрівникам, які в'їжджають до США за програмою безвізового в'їзду, не доведеться вносити заставу
США вимагатимуть заставу до $15 тис. за візу: кого стосується
5 серпня, 09:15
Все, що зараз робить Трамп націлене не стільки на Росію, скільки на Китай
«Прискорений» ультиматум Трампа. Чого очікувати
29 липня, 09:07
Грем: Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом
Конгрес США готовий сприяти переговорам щодо України – Грем
28 липня, 20:20
Трамп: Вони щойно вийшли з чогось настільки небезпечного – і при цьому говорять: «Ми хочемо продовжити збагачення». Хто б таке сказав?
Трамп різко розкритикував Іран за намір продовжити збагачення урану
27 липня, 22:35
Трамп зробив гучну заяву про озброєння США
Трамп зробив гучну заяву про озброєння США
23 липня, 09:44
Свириденко додала, що політичне рішення щодо угоди було ухвалене президентом України Володимиром Зеленським
Україна планує підписати «угоду про дрони» з США – Свириденко
18 липня, 20:24
США не підтримують авіудари Ізраїлю по Сирії – Держдеп
США не підтримують авіудари Ізраїлю по Сирії – Держдеп
18 липня, 03:52

Соціум

Інтроверти мають низку «суперздібностей» – психологи
Інтроверти мають низку «суперздібностей» – психологи
У США зіткнулися два літаки в аеропорту
У США зіткнулися два літаки в аеропорту
Великі черги і скрізь злодії: популярне туристичне місто руйнує свій імідж
Великі черги і скрізь злодії: популярне туристичне місто руйнує свій імідж
Вчені назвали найпростіший спосіб вивчити англійську
Вчені назвали найпростіший спосіб вивчити англійську
Найбільша атомна станція Франції зупинила роботу через нашестя медуз
Найбільша атомна станція Франції зупинила роботу через нашестя медуз
Трамп наказав сховати портрети Обами та Бушів подалі від гостей Білого дому
Трамп наказав сховати портрети Обами та Бушів подалі від гостей Білого дому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
41K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
8853
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2964
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
2270
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua