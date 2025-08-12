У США зіткнулися два літаки в аеропорту

За попередніми даними, є постраждалі

В аеропорту Калиспелл, розташованому в штаті Монтані, сталося зіткнення двох малих літаків. Інцидент призвів до масштабної пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

За попередньою інформацією, один з літаків, що рухався по злітно-посадковій смузі, зазнав технічної несправності та врізався в інший літак, який стояв на таксувальній доріжці. Після зіткнення спалахнула пожежа, яка швидко поширилася на прилеглу територію.

На момент аварії в одному з літаків перебувало чотири особи, у другому не було пасажирів. Попередньо повідомляється, що двоє людей отримали незначні травми і отримали медичну допомогу на місці події.

До місця аварії оперативно прибули пожежники, поліція та рятувальні служби. Ведеться розслідування причин катастрофи, однак офіційних заяв з цього питання ще не було.

Нагадаємо, в аеропорту Сіетла в США літак Japan Airlines врізався в припаркований літак Delta.

До слова, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France.

Також ми писали, що на півдні Аризони (штат США) у повітрі зіткнулись два літаки. Внаслідок цього загинуло двоє людей.

Федеральні слідчі з авіаційної безпеки заявили, що на борту кожного літака було по дві людини, коли вони зіткнулися в регіональному аеропорту Марана на околиці Тусона.