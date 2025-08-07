Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спортивні літаки мобілізуються в ЗСУ. Названо причину

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Спортивні літаки мобілізуються в ЗСУ. Названо причину
На бойове завдання виходить екіпаж Як-52. Ззаду сідає стрілець, який з автомата цілить у безпілотник
фото: Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ

В ЗСУ винайшли нестандартний спосіб полювання за БпЛА

Українські військові знайшли нестандартний, але ефективний спосіб боротьби з ворожими безпілотниками, залучивши до роботи спортивні літаки Як-52. За словами командувача армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Павла Бардакова, цей метод є добре переосмисленою старою методикою часів Першої світової війни. Про це він розповів у матеріалі «Авіаційна мобілізація. Як спортивні літачки збивають «шахеди» для «Главкома».

Замість сучасного озброєння, пілоти та стрільці на Як-52 використовують табельну зброю – автомат, оскільки на цих літаках не передбачено встановлення кулеметів.

«Оскільки літак спортивний, то в ньому не передбачена можливість для встановлення кулемета, тому використовуємо свою табельну зброю – автомат», – пояснює «Главкому» Микола, льотчик армійської авіації, котрий працює на Як-52.

Екіпаж працює парами: пілот керує літаком, максимально наближаючись до цілі, а стрілець цілиться у ворожий дрон.

Як-52 в українському небі. Маленькі літачки вступають у повітряний бій так само, як це було у Першу та Другу світові війни
Як-52 в українському небі. Маленькі літачки вступають у повітряний бій так само, як це було у Першу та Другу світові війни
фото: Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ

Льотчик армійської авіації Микола розповів, що збити дрон непросто, оскільки ціль невелика, а влучити потрібно саме в двигун, щоб знерухомити його. Він наголосив, що влучання в паливний бак може призвести до вибуху, що є небезпечним для самого Як-52. В одному бою літак може знищити кілька «шахедів».

Незважаючи на свій вік – Як-52 випускали в СРСР у 1978-1990 роках – ці машини вважаються надійними. Їхня «старомодність» має неочікувану перевагу: вони непідвладні ворожим засобам радіоелектронної боротьби. Навіть в умовах інтенсивного впливу РЕБ, екіпаж може продовжувати роботу. Однак літаки можуть працювати лише вдень та за гарної видимості.

Спершу ці літаки використовували для збиття розвідувальних дронів, таких як «Орлан» та «Зала», щоб запобігти наведенню ворожих ракет. Зараз легкі літаки також працюють по дронах-приманках, а останнім часом – і по «шахедах» та «Герберах».

Маленькі Як-52 відстрілюють також дрони-приманки «Пародія», головна мета яких – створювати навантаження на протиповітряну оборону (оскільки радіолокаційні системи ідентифікують «Пародію» як повітряну ціль, по ній можуть стріляти інші засоби повітряного захисту, витрачаючи ракети або снаряди).

Останнім часом легкомоторна авіація працює також по «шахедах» та «Герберах».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.

Читайте також:

Теги: ЗСУ авіація літак льотчик Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На авіабазі Саки в окупованому Криму російські військові звели бетонні споруди бункерного типу
Окупанти будують бункери для літаків після операції «Павутина» – ISW
14 липня, 06:31
Розслідування триває півтора роки, винних немає
Ракетний удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: хто зрадив? Відповідь прокуратури
16 липня, 11:14
Шаповалов підкреслив, що підготовка підрозділів має відповідати реаліям фронту
Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ назвав головне завдання на посаді
21 липня, 15:03
Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина
Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Україну вночі
26 липня, 09:53
Ситуація на фронті 26 липня
Лінія фронту станом на 26 липня. Зведення Генштабу
26 липня, 22:22
РФ втратила в Україні вже 23064 бойові броньовані машини
Втрати ворога станом на 28 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 липня, 07:21
Ситуація на фронті 1 серпня
Лінія фронту станом на 1 серпня 2025. Зведення Генштабу
1 серпня, 22:54
Два гелікоптери здійснили 20 скидів води об'ємом 40 тонн
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучалася авіація (відео)
31 липня, 13:49
У ЗСУ розповіли про іноземних добровольців на фронті
Сільки іноземців воюють на боці України: оприлюднено дані
4 серпня, 20:18

Події в Україні

ДБР розслідує обставини смерті мобілізованого закарпатця
ДБР розслідує обставини смерті мобілізованого закарпатця
Спортивні літаки мобілізуються в ЗСУ. Названо причину
Спортивні літаки мобілізуються в ЗСУ. Названо причину
У Черкасах поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у McDonald's (оновлено)
У Черкасах поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у McDonald's (оновлено)
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
РФ вдарила дронами по Дніпру: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
РФ вдарила дронами по Дніпру: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
15K
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
9122
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
6406
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
5348
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua