Спортивні літаки мобілізуються в ЗСУ. Названо причину

На бойове завдання виходить екіпаж Як-52. Ззаду сідає стрілець, який з автомата цілить у безпілотник

В ЗСУ винайшли нестандартний спосіб полювання за БпЛА

Українські військові знайшли нестандартний, але ефективний спосіб боротьби з ворожими безпілотниками, залучивши до роботи спортивні літаки Як-52. За словами командувача армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Павла Бардакова, цей метод є добре переосмисленою старою методикою часів Першої світової війни. Про це він розповів у матеріалі «Авіаційна мобілізація. Як спортивні літачки збивають «шахеди» для «Главкома».

Замість сучасного озброєння, пілоти та стрільці на Як-52 використовують табельну зброю – автомат, оскільки на цих літаках не передбачено встановлення кулеметів.

«Оскільки літак спортивний, то в ньому не передбачена можливість для встановлення кулемета, тому використовуємо свою табельну зброю – автомат», – пояснює «Главкому» Микола, льотчик армійської авіації, котрий працює на Як-52.

Екіпаж працює парами: пілот керує літаком, максимально наближаючись до цілі, а стрілець цілиться у ворожий дрон.

Як-52 в українському небі. Маленькі літачки вступають у повітряний бій так само, як це було у Першу та Другу світові війни фото: Армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ

Льотчик армійської авіації Микола розповів, що збити дрон непросто, оскільки ціль невелика, а влучити потрібно саме в двигун, щоб знерухомити його. Він наголосив, що влучання в паливний бак може призвести до вибуху, що є небезпечним для самого Як-52. В одному бою літак може знищити кілька «шахедів».

Незважаючи на свій вік – Як-52 випускали в СРСР у 1978-1990 роках – ці машини вважаються надійними. Їхня «старомодність» має неочікувану перевагу: вони непідвладні ворожим засобам радіоелектронної боротьби. Навіть в умовах інтенсивного впливу РЕБ, екіпаж може продовжувати роботу. Однак літаки можуть працювати лише вдень та за гарної видимості.

Спершу ці літаки використовували для збиття розвідувальних дронів, таких як «Орлан» та «Зала», щоб запобігти наведенню ворожих ракет. Зараз легкі літаки також працюють по дронах-приманках, а останнім часом – і по «шахедах» та «Герберах».

Маленькі Як-52 відстрілюють також дрони-приманки «Пародія», головна мета яких – створювати навантаження на протиповітряну оборону (оскільки радіолокаційні системи ідентифікують «Пародію» як повітряну ціль, по ній можуть стріляти інші засоби повітряного захисту, витрачаючи ракети або снаряди).

Останнім часом легкомоторна авіація працює також по «шахедах» та «Герберах».

