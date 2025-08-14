Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
На борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч
фото: Flightradar24

Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду

Російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Літак вилетів з Москви о 7:50 за місцевим часом і приземлився в міжнародному аеропорту Анкориджа. Він увійшов у повітряний простір США приблизно о 5:15 (за місцевим часом).

Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

Літак раніше використовувався для перевезення високопоставлених чиновників і дипломатичних місій.

За даними російського пропагандистського видання ТАРС, на літаку могла перебувати одна з передових груп, що займається підготовкою саміту між Путіним і Трампом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Як повідомлялося, за підсумками переговорів російського диктатора Володимира Путіна з американським лідером Дональдом Трампом на Алясці не планується підписання будь-яких документів.

Читайте також:

Теги: росія США літак переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дві історичні помилки путінської Росії
Дві історичні помилки путінської Росії
22 липня, 10:45
Дрони атакували Воронеж (відео)
Дрони атакували Воронеж (відео)
15 липня, 07:02
Продовжується рятувальна операція
Атака на Київ 31 липня: 31 загиблий та 159 постраждалих
1 серпня, 11:15
Загалом союзники мають намір надати Україні зброї на суму до $10 млрд
Reuters: США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні
2 серпня, 00:22
Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
Донька генерала Келлога різко висловилась про дії Трампа щодо України
10 серпня, 04:47
Аляска із задоволенням стане майданчиком для Путіна та Трампа
Аляска готова прийняти історичну зустріч Трампа з Путіним – губернатор
9 серпня, 10:14
7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео
«Відразу сльози». Прихильниця Путіна розповіла, як страждала через відсторонення від Олімпіади
10 серпня, 15:07
Пекін також пообіцяв вжити необхідних кроків для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів щодо США
Китай відклав запровадження митного тарифу щодо США
12 серпня, 06:22
Венс заявив, що США намагаються досягти хоч «відносного миру» в Україні
Трамп повинен змусити Путіна та Зеленського сісти за стіл переговорів – Венс
11 серпня, 08:52

Політика

Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
Трамп про саміт із Путіним: це буде обмін поступками щодо кордонів і територій
Трамп про саміт із Путіним: це буде обмін поступками щодо кордонів і територій
Чи підпишуть Трамп і Путін документ за підсумками саміту? Відповідь Кремля
Чи підпишуть Трамп і Путін документ за підсумками саміту? Відповідь Кремля
Мелоні прокоментувала майбутню зустріч Трампа з Путіним та похвалила Зеленського
Мелоні прокоментувала майбутню зустріч Трампа з Путіним та похвалила Зеленського
Німеччина профінансує військове обладнання для України на $500 млн
Німеччина профінансує військове обладнання для України на $500 млн
Меланія Трамп подає до суду на сина Байдена за наклеп
Меланія Трамп подає до суду на сина Байдена за наклеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
39K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
14K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
5732
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
2408
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua