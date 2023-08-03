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США та Китай обговорили оборонні відносини після довгої перерви

Діана Гасюк
glavcom.ua
США та Китай обговорили оборонні відносини після довгої перерви
фото з відкритих джерел

Помічник державного секретаря США висловив підтримку Пентагону для забезпечення відкритих ліній зв'язку між американськими та китайськими військовими

Посольства Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки в Вашингтоні здійснили першу зустріч високого рівня за понад рік між високопоставленими чиновниками з питань двосторонніх оборонних відносин. Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника Пентагону.

Переговори відбулись з участю помічника міністра оборони США з питань безпеки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, Елі Ратнера, та директора Департаменту Північної Америки та Океанії Міністерства закордонних справ КНР, Яна Тао. Ян Тао знаходиться в робочій поїздці в Вашингтоні з понеділка.

«Помічник держсекретаря Ратнер і директор Ян обговорили оборонні відносини Сполучених Штатів і Китаю, а також питання регіональної безпеки», - розповів речник Пентагону.

Під час зустрічі помічник державного секретаря США висловив підтримку Пентагону для забезпечення відкритих ліній зв'язку між американськими та китайськими військовими.

Звістки про зустріч високопоставлених чиновників національної безпеки з Китаю наразі не надходять.

Раніше повідомлялося. що міноборони КНР звинуватило США у нібито послідовній дестабілізації ситуації з Тайванем у зв'язку з планами Вашингтона продати Тайбею боєприпаси та військове обладнання на суму $440,2 млн. 

Нагадаємо, американо-китайські відносини загострилися після того, як США збили над своєю територією китайський аеростат у лютому 2023 року. Подальше охолодження відносин між двома країнами відбулося після зустрічі в США спікера палати представників американського конгресу Кевіна Маккарті з головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

У Вашингтоні вважають, що внаслідок червневого візиту Блінкена до Пекіна сторонам вдалося досягти деякого прогресу у двосторонніх відносинах.  Зазначимо, що Блінкен вирушив до  Піднебесної, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні. Офіційні представники обох урядів не покладали великих надій на цей візит, але Блінкен заприсягся порушити «нашу дуже реальну заклопотаність з цілої низки питань», включно з вторгненням Росії.

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Теги: Китай боєприпаси США

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