США та Китай обговорили оборонні відносини після довгої перерви

Помічник державного секретаря США висловив підтримку Пентагону для забезпечення відкритих ліній зв'язку між американськими та китайськими військовими

Посольства Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки в Вашингтоні здійснили першу зустріч високого рівня за понад рік між високопоставленими чиновниками з питань двосторонніх оборонних відносин. Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника Пентагону.

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Переговори відбулись з участю помічника міністра оборони США з питань безпеки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, Елі Ратнера, та директора Департаменту Північної Америки та Океанії Міністерства закордонних справ КНР, Яна Тао. Ян Тао знаходиться в робочій поїздці в Вашингтоні з понеділка.

«Помічник держсекретаря Ратнер і директор Ян обговорили оборонні відносини Сполучених Штатів і Китаю, а також питання регіональної безпеки», - розповів речник Пентагону.

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Під час зустрічі помічник державного секретаря США висловив підтримку Пентагону для забезпечення відкритих ліній зв'язку між американськими та китайськими військовими.

Звістки про зустріч високопоставлених чиновників національної безпеки з Китаю наразі не надходять.

Раніше повідомлялося. що міноборони КНР звинуватило США у нібито послідовній дестабілізації ситуації з Тайванем у зв'язку з планами Вашингтона продати Тайбею боєприпаси та військове обладнання на суму $440,2 млн.

Нагадаємо, американо-китайські відносини загострилися після того, як США збили над своєю територією китайський аеростат у лютому 2023 року. Подальше охолодження відносин між двома країнами відбулося після зустрічі в США спікера палати представників американського конгресу Кевіна Маккарті з головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

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У Вашингтоні вважають, що внаслідок червневого візиту Блінкена до Пекіна сторонам вдалося досягти деякого прогресу у двосторонніх відносинах. Зазначимо, що Блінкен вирушив до Піднебесної, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні. Офіційні представники обох урядів не покладали великих надій на цей візит, але Блінкен заприсягся порушити «нашу дуже реальну заклопотаність з цілої низки питань», включно з вторгненням Росії.