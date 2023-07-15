Сестра Кім Чен Ина пригрозила США потужною зброєю

Кім Йо Чжон: «Я не приховую того факту, що США чекатимуть дуже погані речі»

Рада безпеки ООН засудила пуски балістичних ракет Південною Кореєю. У відповідь на це сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон висловила велике незадоволення та пообіцяла, що її країна створить «найбільш потужну» зброю для ядерного стримування. Про це повідомляє Yonhap.

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Чжон назвала засідання Радбезу ООН несправедливим та упередженим кроком. Також вона підкреслила, що запуски балістичних ракет – це нібито реалізація права на самооборону у відповідь на так звану ворожу політику США.

Як пообіцяла Чжон, КНДР створить «найбільш потужну» зброю для ядерного стримування, якщо Вашингтон не відмовиться від своєї так званої ворожої політики.

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«Ціна, яку США повинні заплатити за свої кроки проти КНДР, ніколи не буде низькою, і я не приховую того факту, що США чекатимуть дуже погані речі», – сказала вона.

Нагадаємо, 12 липня Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності. У міноборони Японії повідомили, що запущена КНДР балістична ракета впала за 250 км від японського острова Хоккайдо. Токіо висловив Пхеньяну протест у зв'язку з запуском.

Згідно з повідомленням ЗМІ, запущена КНДР ракета може нести ядерну боєголовку на материкову частину США. Випробування відбулося наступного дня після того, як сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон погрожувала наслідками за «вторгнення» американських літаків-розвідників у повітряний простір Північної Кореї.

До слова, президент Південної Кореї попередив про здатність ядерних ракет КНДР вдарити по Європі.

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У відповідь на запуск КНДР балістичної ракети Сполучені Штати та Південна Корея провели спільні навчання з участю стратегічного бомбардувальника B-52H, який може нести ядерний заряд.