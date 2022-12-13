«Будинки тремтіли, як при землетрусі»: у Брянській області пролунали вибухи

Місцеві жителі пишуть, що вибухи були дуже потужними

Пропагандистські пабліки РФ повідомляють про потужні вибухи в Брянській області в містах Клинці і Клімово. За інформацією російських пабліків, «прильоти» відбулись по військових частинах міста.

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Місцеві жителі пишуть, що вибухи були дуже потужними. Від ударів у будинках тремтіли шибки, як від землетрусу.

Відзначимо, в Клімово знаходиться центральна база засобів зв'язку РФ – військова частина 47144.

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А в Клинцях у військовій частині 12721 дислокується підрозділ 144-гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.

Відзначимо, що поки офіційної інформації щодо обстрілів немає.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна не питатиме ні у кого дозволу на завдання ударів у відповідь по ворогу.

Нагадаємо, триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.