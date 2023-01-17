Новорічна «бавовна» в Макіївці: окупанти знайшли «винних»

Начальнику РОВД Макіївки та ще сімом «народним міліціонерам» висунуто офіційне звинувачення у «халатному ставленні до функціональних обов’язків»

Керівництво так званого МВС ДНР провело службову нараду про наслідки удару української артилерії по місцю розміщення російських мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці. В ході обговорення було ухвалено рішення про визначення «винних» в інциденті з показовим покаранням. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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«У ролі «цапів-відбувайлів» виступили заступник начальника РОВД Макіївки та ще сім «народних міліціонерів», – йдеться в повідомленні.

Винних вже заарештовано «міністерством державної безпеки ДНР». Всім висунуто офіційне звинувачення у «халатному ставленні до функціональних обов’язків». Відомо, що обвинувачених не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять «для виконання завдань» на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.

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Також відомо, що на територію так званої «ДНР» масово прибуває особовий склад, який не планують застосовувати у бойових діях. Ці підрозділи розподіляються по «пунктах тимчасової дислокації». Найчастіше їх облаштовують у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ.

«Головне завданням новоприбулих – посилення контррозвідувального режиму. Найбільша увага приділяється місцям розташування підрозділів так званих «кадирівців», рівень довіри до яких з боку військового командування різко знижується», – додали у розвідці.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки загиблих у Макіївці внаслідок удару Himars публікуватись не будуть. Комісар пояснив таке рішення тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки».

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Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

У Росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців. Проте один із загарбників у телефонній розмові, яку перехопила розвідка, повідомив про 610 ліквідованих. 12 «КамАЗів», каже, вивезли.