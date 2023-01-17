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Новорічна «бавовна» в Макіївці: окупанти знайшли «винних»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новорічна «бавовна» в Макіївці: окупанти знайшли «винних»
ЗСУ потужно вдарили по Макіївці у новорічну ніч
фото з відкритих джерел

Начальнику РОВД Макіївки та ще сімом «народним міліціонерам» висунуто офіційне звинувачення у «халатному ставленні до функціональних обов’язків»

Керівництво так званого МВС ДНР провело службову нараду про наслідки удару української артилерії по місцю розміщення російських мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці. В ході обговорення було ухвалено рішення про визначення «винних» в інциденті з показовим покаранням. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«У ролі «цапів-відбувайлів» виступили заступник начальника РОВД Макіївки та ще сім «народних міліціонерів», – йдеться в повідомленні.

Винних вже заарештовано «міністерством державної безпеки ДНР». Всім висунуто офіційне звинувачення у «халатному ставленні до функціональних обов’язків». Відомо, що обвинувачених не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять «для виконання завдань» на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.

Також відомо, що на територію так званої «ДНР» масово прибуває особовий склад, який не планують застосовувати у бойових діях. Ці підрозділи розподіляються по «пунктах тимчасової дислокації». Найчастіше їх облаштовують у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ.

«Головне завданням новоприбулих – посилення контррозвідувального режиму. Найбільша увага приділяється місцям розташування підрозділів так званих «кадирівців», рівень довіри до яких з боку військового командування різко знижується», – додали у розвідці.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін заявив, що списки загиблих у Макіївці внаслідок удару Himars публікуватись не будуть. Комісар пояснив таке рішення тим, що переліком імен загиблих «можуть скористатися іноземні розвідки».

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

У Росії визнали загибель лише 89 військовослужбовців. Проте один із загарбників у телефонній розмові, яку перехопила розвідка, повідомив про 610 ліквідованих. 12 «КамАЗів», каже, вивезли.

Читайте також: Удар по Макіївці: стало відомо, з якого регіону Росії були знищені окупанти
Теги: Макіївка війна росія окупанти ЗСУ Донеччина

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