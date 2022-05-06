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    Байден підпише новий пакет допомоги Україні на $100 млн

    Джо Байден виступає за надання Україні більше військової допомоги - Байден підпише новий пакет допомоги Україні на $100 млн
    Джо Байден виступає за надання Україні більше військової допомоги
    фото з відкритих джерел

    Новий пакет військової допомоги США для України включатиме більше боєприпасів

    Найближчими днями президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підпише новий пакет військової допомоги для України на близько $100 млн. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на трьох американських чиновників.

    Чиновники на умовах анонімності заявили, що цей пакет, швидше за все, включатиме більше боєприпасів для такого озброєння, як гаубиці.

    Нагадаємо, 6 травня в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

    Раніше Байден звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні – це рекордні $33 млрд, 20 з яких піде саме на озброєння.

    Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

    Експерти впевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Також стало відомо, як США допомогли Україні на початку вторгнення.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна Україна окупація #stoprussia
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    Байден підпише новий пакет допомоги Україні на $100 млн