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    Байден привітав Макрона з перемогою словами про підтримку України

    Байден привітав Макрона з перемогою на президентських виборах - Байден привітав Макрона з перемогою словами про підтримку України
    Байден привітав Макрона з перемогою на президентських виборах
    фото з відкритих джерел

    Байден висловив упевненість у спільній підтримці України

    Президент США Джо Байден привітав Емманюеля Макрона із перемогою на президентських виборах у Франції. Про це Байден написав в Twitter.

    Байден висловив упевненість у спільній підтримці України.

    «Вітаю Емануеля Макрона з його переобранням. Франція є нашим найдавнішим союзником та ключовим партнером у вирішенні глобальних проблем. Я розраховую на продовження нашої тісної співпраці – у тому числі у питаннях підтримки України, захисту демократії та протидії змінам клімату», – написав Байден.

    24 квітня у Франції відбувся другий тур президентських виборів.

    За результатами обробки 100% голосів виборців, чинний президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи Марін Ле Пен на 17,1%.

    Макрон набрав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів.

    Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Емманюель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.

    Теги: росія США Джозеф Байден війна Франція Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Байден привітав Макрона з перемогою словами про підтримку України