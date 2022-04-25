Байден привітав Макрона з перемогою словами про підтримку України

Байден привітав Макрона з перемогою на президентських виборах

Байден висловив упевненість у спільній підтримці України

Президент США Джо Байден привітав Емманюеля Макрона із перемогою на президентських виборах у Франції. Про це Байден написав в Twitter.

Байден висловив упевненість у спільній підтримці України.

«Вітаю Емануеля Макрона з його переобранням. Франція є нашим найдавнішим союзником та ключовим партнером у вирішенні глобальних проблем. Я розраховую на продовження нашої тісної співпраці – у тому числі у питаннях підтримки України, захисту демократії та протидії змінам клімату», – написав Байден.

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change. — President Biden (@POTUS) April 24, 2022

24 квітня у Франції відбувся другий тур президентських виборів.

За результатами обробки 100% голосів виборців, чинний президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи Марін Ле Пен на 17,1%.

Макрон набрав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів.

Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Емманюель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.