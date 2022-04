Байден привітав Макрона з перемогою словами про підтримку України

Президент США Джо Байден привітав Емманюеля Макрона із перемогою на президентських виборах у Франції. Про це Байден написав в Twitter.

Байден висловив упевненість у спільній підтримці України.

«Вітаю Емануеля Макрона з його переобранням. Франція є нашим найдавнішим союзником та ключовим партнером у вирішенні глобальних проблем. Я розраховую на продовження нашої тісної співпраці – у тому числі у питаннях підтримки України, захисту демократії та протидії змінам клімату», – написав Байден.

