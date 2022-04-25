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    Поліція Парижа відкрила вогонь по авто: водій і пасажир вбиті

    Поліція Парижа відкрила вогонь по авто: водій і пасажир вбиті - Поліція Парижа відкрила вогонь по авто: водій і пасажир вбиті
    Поліція Парижа відкрила вогонь по авто: водій і пасажир вбиті
    фото: AFP

    Автомобіль при перевірці документів різко почав рух, та на високій швидкості направився до групи правоохоронців

    Французькі поліцейські в Парижі кілька разів вистрілили в автомобіль, водій і пасажир машини вбиті. Про це повідомляє в Twitter AFP.

    Повідомляється, що транспортний засіб рухався на високій швидкості в бік співробітників правоохоронних органів.

    На хвилі протестів, що почалися у Франції в день президентських виборів, вночі в Парижі стався напад на поліцейських. У центрі Парижа автомобіль при перевірці документів різко почав рух, та на високій швидкості направився до групи правоохоронців.

    Вони були змушені відкрити вогонь на поразку. В результаті перестрілки двоє людей в машині були вбиті, ще одну – поранено.

    24 квітня у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Еммануель Макрон згідно з даними екзитполів набирає близько 58% голосів.

    Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.

    Теги: Франція машини водій напад автомобіль Еммануель Макрон поліція
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    Поліція Парижа відкрила вогонь по авто: водій і пасажир вбиті