Поліція Парижа відкрила вогонь по авто: водій і пасажир вбиті

Французькі поліцейські в Парижі кілька разів вистрілили в автомобіль, водій і пасажир машини вбиті. Про це повідомляє в Twitter AFP.

Повідомляється, що транспортний засіб рухався на високій швидкості в бік співробітників правоохоронних органів.

На хвилі протестів, що почалися у Франції в день президентських виборів, вночі в Парижі стався напад на поліцейських. У центрі Парижа автомобіль при перевірці документів різко почав рух, та на високій швидкості направився до групи правоохоронців.

#UPDATE A police source tells AFP that a vehicle in central Paris was driving against traffic and sped towards officers who opened fire, killing two pic.twitter.com/Y9jwEJAFWU