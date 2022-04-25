Поліція Парижа відкрила вогонь по авто: водій і пасажир вбиті

Автомобіль при перевірці документів різко почав рух, та на високій швидкості направився до групи правоохоронців

Французькі поліцейські в Парижі кілька разів вистрілили в автомобіль, водій і пасажир машини вбиті. Про це повідомляє в Twitter AFP.

Повідомляється, що транспортний засіб рухався на високій швидкості в бік співробітників правоохоронних органів.

На хвилі протестів, що почалися у Франції в день президентських виборів, вночі в Парижі стався напад на поліцейських. У центрі Парижа автомобіль при перевірці документів різко почав рух, та на високій швидкості направився до групи правоохоронців.

#UPDATE A police source tells AFP that a vehicle in central Paris was driving against traffic and sped towards officers who opened fire, killing two pic.twitter.com/Y9jwEJAFWU — AFP News Agency (@AFP) April 24, 2022

Вони були змушені відкрити вогонь на поразку. В результаті перестрілки двоє людей в машині були вбиті, ще одну – поранено.

24 квітня у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Еммануель Макрон згідно з даними екзитполів набирає близько 58% голосів.

Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.