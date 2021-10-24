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    Байден відклав розсекречення даних про вбивство Кеннеді

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    35-й президент Сполучених Штатів Джон Ф. Кеннеді був убитий в автоколоні в Далласі 22 листопада 1963 року - Байден відклав розсекречення даних про вбивство Кеннеді
    35-й президент Сполучених Штатів Джон Ф. Кеннеді був убитий в автоколоні в Далласі 22 листопада 1963 року
    фото: АР

    Секретна інформація, яка стосується вбивства Джона Ф. Кеннеді, буде розсекречена в грудні 2022 року

    Президент Сполучених Штатів Джо Байден відклав розсекречення даних про вбивство Джона Ф. Кеннеді. Про це зазначено в повідомленні Білого дому.

    «Тривала тимчасова відстрочка необхідна для захисту від очевидної шкоди для військової оборони, розвідувальним операціям, правоохоронним органам або зовнішньополітичним відносинам, який [збиток] настільки серйозний, що переважує суспільний інтерес в негайному розкритті інформації», – зазначено в повідомленні Байдена.

    Уточнюється, що секретна інформація, яка стосується вбивства Джона Ф. Кеннеді, буде розсекречена в грудні 2022 року.

    35-й президент Сполучених Штатів Джон Ф. Кеннеді був убитий в автоколоні в Далласі 22 листопада 1963 року.

    До слова, у 2019 році з в'язниці біля Сан-Дієго з ножовим пораненням госпіталізували 75-річного Серхана Серхана, якого в 1969 році засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві Роберта Кеннеді — молодшого брата президента Джона Кеннеді.

    За офіційною версією, палестинець Серхан Серхан стріляв у Роберта Кеннеді у ніч із 4 на 5 червня 1968 року в готелі Ambassador у Лос-Анджелесі, де сенатор від штату Нью-Йорк збирався дати пресконференцію в ході президентської виборчої кампанії.

    Теги: Джозеф Байден вбивство Нью-Йорк президент
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    Байден відклав розсекречення даних про вбивство Кеннеді