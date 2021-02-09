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    У світі

    Байден вперше відвідає Пентагон

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    Байден вперше відвідає в середу Пентагон - Байден вперше відвідає Пентагон
    Байден вперше відвідає в середу Пентагон

    Це буде перший офіційний візит Байден у відомство як верховного головнокомандувача Збройних сил США

    Президент США Джо Байден планує цієї середи здійснити перший офіційний візит до Пентагону як верховний головнокомандувач Збройних сил США.

    Про це заявив у понеділок речник Міністерства оборони США Джо Кірбі.

    «Ми очікуємо на візит в середу президента Байдена»,- зауважив представник оборонного відомства.

    Він уточнив, що глава Білого дому зустрінеться з вищим цивільним та військовим керівництвом міністерства «для обговорення питання зовнішньої та оборонної політики».

    Крім того, президент США проведе зустріч зі службовцями, які працюють у Пентагоні.

    Нагадаємо, американське міністерство оборони припинило розгляд низки останніх призначень колишнього президента США Дональда Трампа в консультативну раду. Пентагон також розглядає скасування виведення військ з Німеччини.

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    Теги: США Джозеф Байден президент Пентагон
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