Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня 2025 року

Ворог був активний на Торецькому напрямку

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням трьох ракет та 43 авіаційних ударів, застосувавши 54 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Сили оборони успішно відбили 10 спроб противника просунутися вперед. Авіаудару зазнала Козача Лопань.

На Куп'янському напрямку

Ворог проводив 5 наступальних дій поблизу Петропавлівки та Загризового. Українські підрозділи зупинили всі атаки ворога.

На Краматорському напрямку

Ворог атакував в районах Часового Яру, Курдюмівки, Предтечиного та Оріхово-Василівки, п’ять спроб росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

На Торецькому напрямку

Протягом минулої доби відбулося 21 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів районах Озарянівки, Дружби, Торецька. Наразі ще тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби противник 29 разів атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Богданівка, Ясенове, Звірове, Удачне, Олексіївка та Андріївка.

Наші захисники відбили 25 штурмів, ще чотири боєзіткнення продовжуються до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили шість атак загарбників в районі Костянтинополя.

На Курському напрямку

Сили оборони відбили 21 штурмову дію російських загарбників.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі безуспішно атакував позиції наших захисників.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1120-й день повномасштабної війни в Україні.