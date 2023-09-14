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Берлінська опера дозволила пропутінській співачці Нетребко виступити на сцені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Берлінська опера дозволила пропутінській співачці Нетребко виступити на сцені
Нетребко постійно демонструвала свою близькість до Кремля, отримувала нагороди від Путіна та позувала з прапором «Новоросії»
фото з відкритих джерел

Росіянка Ганна Нетребко виконає роль леді Макбет у «Макбеті» Джузеппе Верді у Берлінській опері

Російська оперна співачка Ганна Нетребко вийде на головну сцену Берлінської опери попри те, що петиція проти її виступу набрала понад 36 тисяч підписів. У п'ятницю Нетребко виконає роль леді Макбет у «Макбеті» Джузеппе Верді, пише Amalberlin.

Торік Берлінська державна опера скасувала виступи оперної співачки, однак нині її повертають на сцену. Очільники театру особисто поспілкувалися з Нетребко та її менеджером і вважають, що вона «достатньо дистанціювалася від Росії» після початку повномасштабного вторгнення.

Майже півтори сотні митців, науковців, експертів, активістів з різних країн і 38 громадських організацій направили відкритого листа до мера Берліна Кая Вегнера, сенатора Джо Чіало та директора Берлінської державної опери Маттіаса Шульца з проханням скасувати виступи російської оперної співачки Анни Нетребко в Берлінській державній опері з 15 вересня.

Опублікована на сайті Change.org. петиція «Ні!» – виступу Анни Нетребко в Берлінській державній опері» зібрала понад 36 тис. підписів.

У петиції автори нагадали, що росіянка постійно демонструвала свою близькість до Кремля, отримувала нагороди від Володимира Путіна, а також позувала з прапором «Новоросії» із ватажком сепаратистів на Донбасі Олегом Царьовим.

У петиції сказано, що позиція Нетребко щодо війни Росії в Україні «є дуже формальною».

«Вона лише сказала, що проти нинішньої війни і сподівається, що вона закінчиться. Однак жодного слова не сказала про відповідальність Росії та Путіна і не засудила його дії», – йдеться у петиції.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв також розкритикував рішення Берлінської опери.

«На жаль, Берлінська державна опера не дослухалась до наших з вами аргументів після моїх численних розмов з її керівництвом, листів та петицій. Захищаючи своє рішення, опера стає й на захист Нетребко – мовляв, зреклась, дистанціювалась і засудила. Проте дистанціювалась пані Нетребко хіба що від власного минулого, яке «могло бути неправильно інтерпретоване», а засудити наважилась лише «війну проти України». Не вказуючи жодним словом на те, хто цю війну розпочав і хто її злочинно веде», – написав Макеєв.

Зазначимо, що громадська організація «Віче» закликала усіх небайдужих зібратися 15-го вересня о 18:30 на мітинг біля Берлінської опери, щоб закликати кожну і кожного бойкотувати цей виступ.

Нагадаємо, російська оперна співачка Ганна Нетребко, яка виражає підтримку війни Росії в Україні, не виступатиме у листопаді у Таллінні. Організатори вже скасували цей виступ.

До слова, улюблена оперна співачка Путіна подала до суду на відомий театр Metropolitan Opera. Вона хоче отримати компенсацію за скасовані виступи.

Теги: Берлін Німеччина росіяни співачка

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