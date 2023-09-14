Берлінська опера дозволила пропутінській співачці Нетребко виступити на сцені

Нетребко постійно демонструвала свою близькість до Кремля, отримувала нагороди від Путіна та позувала з прапором «Новоросії»

Росіянка Ганна Нетребко виконає роль леді Макбет у «Макбеті» Джузеппе Верді у Берлінській опері

Російська оперна співачка Ганна Нетребко вийде на головну сцену Берлінської опери попри те, що петиція проти її виступу набрала понад 36 тисяч підписів. У п'ятницю Нетребко виконає роль леді Макбет у «Макбеті» Джузеппе Верді, пише Amalberlin.

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Торік Берлінська державна опера скасувала виступи оперної співачки, однак нині її повертають на сцену. Очільники театру особисто поспілкувалися з Нетребко та її менеджером і вважають, що вона «достатньо дистанціювалася від Росії» після початку повномасштабного вторгнення.

Майже півтори сотні митців, науковців, експертів, активістів з різних країн і 38 громадських організацій направили відкритого листа до мера Берліна Кая Вегнера, сенатора Джо Чіало та директора Берлінської державної опери Маттіаса Шульца з проханням скасувати виступи російської оперної співачки Анни Нетребко в Берлінській державній опері з 15 вересня.

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Опублікована на сайті Change.org. петиція «Ні!» – виступу Анни Нетребко в Берлінській державній опері» зібрала понад 36 тис. підписів.

У петиції автори нагадали, що росіянка постійно демонструвала свою близькість до Кремля, отримувала нагороди від Володимира Путіна, а також позувала з прапором «Новоросії» із ватажком сепаратистів на Донбасі Олегом Царьовим.

У петиції сказано, що позиція Нетребко щодо війни Росії в Україні «є дуже формальною».

«Вона лише сказала, що проти нинішньої війни і сподівається, що вона закінчиться. Однак жодного слова не сказала про відповідальність Росії та Путіна і не засудила його дії», – йдеться у петиції.

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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв також розкритикував рішення Берлінської опери.

«На жаль, Берлінська державна опера не дослухалась до наших з вами аргументів після моїх численних розмов з її керівництвом, листів та петицій. Захищаючи своє рішення, опера стає й на захист Нетребко – мовляв, зреклась, дистанціювалась і засудила. Проте дистанціювалась пані Нетребко хіба що від власного минулого, яке «могло бути неправильно інтерпретоване», а засудити наважилась лише «війну проти України». Не вказуючи жодним словом на те, хто цю війну розпочав і хто її злочинно веде», – написав Макеєв.

Зазначимо, що громадська організація «Віче» закликала усіх небайдужих зібратися 15-го вересня о 18:30 на мітинг біля Берлінської опери, щоб закликати кожну і кожного бойкотувати цей виступ.

Нагадаємо, російська оперна співачка Ганна Нетребко, яка виражає підтримку війни Росії в Україні, не виступатиме у листопаді у Таллінні. Організатори вже скасували цей виступ.

До слова, улюблена оперна співачка Путіна подала до суду на відомий театр Metropolitan Opera. Вона хоче отримати компенсацію за скасовані виступи.