Ніно Катамадзе відвідала українських бійців у реабілітаційному центрі МВС (фото, відео)

Ніно Катамадзе одна з тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну і допомагає бійцям. Адже і сама знає, що це, коли Росія розпочинає війну і незаконно забирає території

Грузинська співачка виконала для військових українську пісню та виразила своє захоплення боротьбою українців за право жити на своїй землі

Грузинська співачка Ніно Катамадзе відвідала реабілітаційний центр Міністерства внутрішніх справ України, щоб підтримати українських бійців. Про це МВС повідомило у Telegram.

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«Ніно Катамадзе одна з тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну і допомагає бійцям. Адже і сама знає, що це, коли Росія розпочинає війну і незаконно забирає території», – зауважили у міністерстві.

Так, разом із державним секретарем МВС Інною Ящук Катамадзе провідала бійців, які проходять реабілітацію в центрі, оглянула кабінети стоматолога, психолога і штучного мікроклімату та зал психофізіологічного розвантаження.

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Співачці показали, як і де проходять заняття з відновлення функції пошкоджених кінцівок пацієнтів.

«Українські медпрацівники неймовірні сміливці. Ви не здаєтесь і продовжуєте боротись за кожне життя і здоров’я. Я завжди буду з вами», – наголосила Ніно Катамадзе.

Також гостя відвідала тренажерний зал і кімнати відпочинку, де разом із військовими можуть перебувати їхні рідні.

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У реабілітаційний центр МВС завітала грузинська співачка Ніно Катамадзе, аби підтримати українських бійців фото: МВС України / Telegram

Наостанок Ніно Катамадзе, яка неодноразово брала участь в українських вокальних шоу, заспівала для бійців українську пісню та виразила своє захоплення боротьбою українців за право жити на своїй землі.

Раніше повідомлялося, що легендарна грузинська співачка Ніно Катамадзе розповіла, що задумується над переїздом в Україну.