Під час атаки на борту перебували 13 членів екіпажу

Судно прямувало з Росії до Грузії і нібито перевозило соняшникову олію

Російський танкер Midvolga 2 зазнав атаки приблизно за 80 миль (128,7 км) від узбережжя Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dünya.

Головне управління з морських справ Туреччини повідомляє, що судно прямувало з Росії до Грузії і перевозило соняшникову олію. На борту перебували 13 членів екіпажу, однак вони не постраждали. Після атаки танкер Midvolga 2 змінив курс і прямує в бік турецького міста Синоп.

За даними з відкритих джерел, 140-метрове судно Midvolga 2 (IMO 9735139, MMSI 273376900) побудовано 2014 року і ходить під прапором Росії. Порт приписки – Великий порт Санкт-Петербург.

Нагадаємо, біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень. Згодом стало відомо, що підрив двох нафтових танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі був результатом спільної спецоперації СБУ та Військово-морських сил України.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що останні атаки на судна російського «тіньового флоту» в Чорному морі створюють пряму загрозу безпеці судноплавства.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні. Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Водночас американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

До слова, Росія становить небезпеку для всього живого, залишаючи після себе нафтовий слід у європейських водах. Танкерний «тіньовий флот» Кремля систематично порушує безпеку регіону, попри міжнародні санкції.