Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина заявила про нову атаку на російський танкер

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина заявила про нову атаку на російський танкер
Під час атаки на борту перебували 13 членів екіпажу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Судно прямувало з Росії до Грузії і нібито перевозило соняшникову олію

Російський танкер Midvolga 2 зазнав атаки приблизно за 80 миль (128,7 км) від узбережжя Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dünya.

Головне управління з морських справ Туреччини повідомляє, що судно прямувало з Росії до Грузії і перевозило соняшникову олію. На борту перебували 13 членів екіпажу, однак вони не постраждали. Після атаки танкер Midvolga 2 змінив курс і прямує в бік турецького міста Синоп.

За даними з відкритих джерел, 140-метрове судно Midvolga 2 (IMO 9735139, MMSI 273376900) побудовано 2014 року і ходить під прапором Росії. Порт приписки – Великий порт Санкт-Петербург.

Нагадаємо, біля узбережжя Туреччини танкери Kairos та Virat, які належать до «тіньового флоту» РФ, зазнали пошкоджень. Згодом стало відомо, що підрив двох нафтових танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі був результатом спільної спецоперації СБУ та Військово-морських сил України.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що останні атаки на судна російського «тіньового флоту» в Чорному морі створюють пряму загрозу безпеці судноплавства.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти Росії через війну в Україні.  Цього року танкерний флот зростав повільніше, але він продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку. Водночас американські мита поки що мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо.

До слова, Росія становить небезпеку для всього живого, залишаючи після себе нафтовий слід у європейських водах. Танкерний «тіньовий флот» Кремля систематично порушує безпеку регіону, попри міжнародні санкції.

Читайте також:

Теги: Туреччина корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один з пошкоджених кораблів після удару безпілотників
Ердоган відреагував на удари по суднах «тіньового флоту» РФ біля Туреччини
Вчора, 20:14
Папа Лев XIV та Патріарх Варфоломій підписали спільну Декларацію
Папа Лев та патріарх Варфоломій виступили за «повне сопричастя» між церквами у спільній декларації
29 листопада, 21:29
На танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа
Танкери «тіньового флоту» РФ підірвалися біля Туреччини
28 листопада, 19:57
Китай запустив безпілотний Шеньчжоу-22 на станцію Тяньгун для ремонту пошкодженого модуля
Китай екстрено запустив безпілотний корабель на космічну станцію
25 листопада, 12:44
Туреччина підтвердила відданість територіальній цілісності України
Туреччина підтвердила відданість територіальній цілісності України
19 листопада, 18:24
Главу держави зустрів секретар РНБО Рустем Умєров
Зеленський прибув у Туреччину (відео)
19 листопада, 08:31
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
19 листопада, 00:10
Китай будує перший атомний авіаносець Type 004: знайдено ключовий доказ
Китай будує перший атомний авіаносець Type 004: знайдено ключовий доказ
14 листопада, 15:16
Скандал у турецькому футболі набирає обертів
У Туреччині були затримані 18 підозрюваних у справі про ставки на футбольні матчі
7 листопада, 19:44

Політика

Трамп сьогодні виступить із заявою – Білий дім
Трамп сьогодні виступить із заявою – Білий дім
Туреччина заявила про нову атаку на російський танкер
Туреччина заявила про нову атаку на російський танкер
У Чечні безпілотники атакували військову базу полку «Ахмат»
У Чечні безпілотники атакували військову базу полку «Ахмат»
ЄС готує пакет санкцій проти Білорусі через атаки метозондів на Литву 
ЄС готує пакет санкцій проти Білорусі через атаки метозондів на Литву 
ISW пояснив, навіщо Росія заявляє про захоплення Покровська
ISW пояснив, навіщо Росія заявляє про захоплення Покровська
У листопаді Сили оборони здійснили рекордну кількість атак на російські НПЗ – Bloomberg
У листопаді Сили оборони здійснили рекордну кількість атак на російські НПЗ – Bloomberg

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua