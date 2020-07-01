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    У світі

    Безхатько пограбував телеведучу у прямому ефірі (відео)

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    Журналістку пограбував безхатько під час прямого ефіру&nbsp; - Безхатько пограбував телеведучу у прямому ефірі (відео)
    Журналістку пограбував безхатько під час прямого ефіру 

    Чоловік поцупив телефон ведучої

    Журналістку телеканалу CNN в Бразилії пограбували під час прямого ефіру. Відповідне відео з'явилося на YouTube.

    На опублікованих кадрах видно, що під час прямого ефіру в Сан-Паулу до журналістки підійшов безхатько, витягнув ніж, а потім втік. Чоловік поцупив телефон ведучої. Оператор в цей час продовжував зйомку і не втрутився в інцидент.

    Раніше повідомляли, що у співачки Камалії у столичному торговельному центрі Ocean Plaza вкрали мобільний телефон.

    На початку травня у Києві невідомі обікрали помешкання співробітника Офісу генерального прокурора.

    20 травня невідомі пограбували магазин побутової техніки на вулиці Великій Васильківській у центрі Києва. Здобиччю злодіїв стали дорогі смартфони. Злочинці проникли в торговий зал, розкривши захисні ролети.

    У Дніпропетровській області на жителів селища у Криничанському районі в ніч з 26 на 27 червня злочинці залізли до будинку та напали з ножем на 78-річного чоловіка та 81-річну жінку. Потім зв’язали їх та заволоділи грошима, цінними речами та автомобілем потерпілих.

    ЗМІ телефон Бразилія поліція
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