Безхатько пограбував телеведучу у прямому ефірі (відео)



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Журналістку пограбував безхатько під час прямого ефіру

Чоловік поцупив телефон ведучої

Журналістку телеканалу CNN в Бразилії пограбували під час прямого ефіру. Відповідне відео з'явилося на YouTube.

На опублікованих кадрах видно, що під час прямого ефіру в Сан-Паулу до журналістки підійшов безхатько, витягнув ніж, а потім втік. Чоловік поцупив телефон ведучої. Оператор в цей час продовжував зйомку і не втрутився в інцидент.

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