Україна створює ешелоновану систему протидії російським дронам – Сирський

Сили оборони працюють над посиленням протидії ударним дронам РФ

Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії російським безпілотникам типу «Шахед» та «Герань». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС», – пояснив він.

Під час наради Сирський заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БПЛА-перехоплювачів. Зокрема про стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів зокрема.

«Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних сил, і для мене особисто як головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи «антишахедів», від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БПЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи», – наголосив головком.

Нагадаємо, Україна розглядає новий формат захисту від російських дронів та ракет. Його реалізація значною мірою залежить від Сполучених Штатів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна поділилася деталями з європейськими партнерами та американським лідером Дональдом Трампом. Для втілення плану українська влада має отримати позитивний сигнал від США.

Раніше стало відомо, що «коаліція охочих» готова постачати Україні ракети дальнього радіуса дії для подальшого її зміцнення.

До слова, український експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій «Флеш» Безкрестнов опублікував доказ того, що Китай є основним постачальником високотехнологічних компонентів для російської зброї.