Удар Ізраїлю по лікарні в Газі. Реакція країн та міжнародних організацій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У південній частині Гази внаслідок ударів загинули 20 осіб
фото: Reuters

Премʼєр Ізраїлю назвав удар по лікарні Насера в Хан-Юнісі «трагічною помилкою»

Ізраїль завдав удару по лікарні імені Насера на півдні сектора Газа, в результаті чого загинули щонайменше 20 осіб, у тому числі п'ятеро журналістів. Політики та міжнародні організації засудили обстріл. Про це повідомляє «Главком».

Як відомо, оператор Хусам аль-Масрі був убитий під час першого удару під дахом лікарні. Згодом Ізраїль завдав другого удару по цьому місцю, в результаті якого загинули інші журналісти, рятувальники і медики.

Зокрема, мова про Маріам Абу Дагга, яка працювала позаштатним кореспондентом Associated Press та інших ЗМІ, Мохаммед Салама, який працював на катарську телерадіокомпанію «Аль-Джазіра», Моаз Абу Таха, журналіст-фрілансер, який співпрацював з кількома інформаційними агентствами, включаючи Reuters, і Ахмед Абу Азіз. Фотограф Хатем Халед був поранений.

«Главком» зібрав реакції на ізраїльський удар по лікарні:

Німеччина

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що представники відомства шоковані вбивством кількох журналістів, рятувальників і цивільних осіб під час ізраїльського авіаудару по лікарні Насера. «Атака повинна бути розслідувана», – йдеться в повідомленні міністерства.

Франція

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що вбивства цивільних осіб і журналістів це неприпустимо. «Цивільні особи і журналісти повинні бути захищені за будь-яких обставин. ЗМІ повинні мати можливість вільно і незалежно виконувати свою роботу і висвітлювати реальність конфлікту. Гуманітарна допомога повинна бути допущена. Ми закликаємо Ізраїль поважати міжнародне право», – каже він.

Британія

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі написав, що він «в жаху від нападу Ізраїлю» на лікарню Насера.

Туреччина

Офіс зв'язків з громадськістю президента Туреччини назвав останні удари Ізраїлю в Газі «атакою на свободу преси і черговим воєнним злочином». «Ізраїль, який продовжує свої звірства без огляду на будь-які гуманітарні або правові принципи, перебуває в ілюзії, що він може запобігти розкриттю правди через свої систематичні напади на журналістів», – йдеться в заяві.

ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш рішуче засуджує вбивство палестинців в результаті ізраїльських ударів по лікарні Насера в Газі і закликає до швидкого і неупередженого розслідування. «Генеральний секретар знову закликає до негайного і постійного припинення вогню, безперешкодного гуманітарного доступу до всієї території Гази і до негайного і безумовного звільнення всіх заручників», – наголосив речник ООН.

Агентство ООН у справах палестинських біженців

Глава Агентства ООН у справах палестинських біженців Філіп Лаццаріні заявив, що вбивство журналістів «змушує замовкнути останні голоси», які повідомляють про голод в Газі. «Байдужість і бездіяльність світу шокує», – додав він.

Асоціація іноземної преси

Асоціація іноземної преси заявила, що вона обурена і шокована тим, що група журналістів з кількох міжнародних новинних агентств загинула в результаті ізраїльських ударів. За її словами, це одна з «найбільш смертоносних ізраїльських атак на журналістів».

«Ми вимагаємо негайних пояснень від Армії оборони Ізраїлю та офісу прем'єр-міністра Ізраїлю. Ми закликаємо Ізраїль раз і назавжди припинити свою огидну практику нападів на журналістів. Це триває занадто довго. Занадто багато журналістів у Газі було вбито Ізраїлем без жодних на те підстав», – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп закликає Ізраїль швидко завершити військову операцію проти ХАМАС у Секторі Газа, але при цьому продовжує підтримувати дії ізраїльської армії.

Удар по лікарні спричинив обурення серед світових лідерів та гуманітарних організацій. Перший снаряд влучив у верхній поверх будівлі, убивши оператора Reuters Гуссама аль-Масрі. Другий снаряд розірвався через кілька хвилин, коли на місце прибули рятувальники та інші журналісти. Загальна кількість жертв сягнула щонайменше двадцяти осіб, включаючи рятувальників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив співчуття з приводу удару по лікарні Насера в Хан-Юнісі, назвавши це «трагічною помилкою». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пообіцяла провести негайне розслідування інциденту.

Лікарня Насера є однією з найбільших у Газі, але критично страждає від нестачі ресурсів. Загиблі журналісти та рятувальники документували гуманітарну кризу в регіоні.

Як відомо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.

Ізраїль обстріл лікарня сектор Гази

