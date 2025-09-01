Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Краснодарський край: під удар потрапила електростанція

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували Краснодарський край: під удар потрапила електростанція
БпЛА вдарили по електростанції у місті Кропоткін
фото: соціальні мережі

Електростанція була атакована у місті Кропоткін 

У ніч на 1 вересня безпілотники атакувала місто Кропоткін у Краснодарському краю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо,ударні БпЛА уразили електричну підстанцію 330 кВ «Кропоткін». Об’єкт забезпечував живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю.

Жителі Кропоткіна пишуть, що внаслідок атаки у місті почалися проблеми з електропостачанням.

Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня у Росії атаковано два нафтопереробних заводи – у Краснодарі та Сизрані у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Відомо, що Краснодарський НПЗ найстаріший з нині діючих російських нафтопереробних заводів. На даний час є філією ТОВ «Афіпський НПЗ».

У ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

Читайте також

Місце вбивства Андрія Парубія
СБУ повідомила, чи пов’язані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон
30 серпня, 18:41
Трамп: Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують
Трамп прокоментував заяви Росії про «нелегітимність» Зеленського
27 серпня, 00:29
Путін хотів би отримати всю Україну від Трампа
Що змінилося у претензіях Путіна після Аляски
26 серпня, 10:44
Навчання «Захід» включатимуть тренування з протиповітряної оборони, відпрацювання сценаріїв оборонного бою
Розвідка повідомила, скільки військових візьмуть участь у навчаннях «Захід-2025»
25 серпня, 15:46
РФ атакувала Харків
Атака на Харків: є загиблі, серед них дитина (оновлено)
18 серпня, 11:30
У Сизрані є влучання у НПЗ
Вибухи у Росії та окупованому Єнакієвому: головне за ніч
15 серпня, 05:53
Унаслідок влучання ударних безпілотників на заводі виникли сильні пожежі
Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Волгограді
14 серпня, 12:50
Головний пріоритет надається знищенню особового складу противника
У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський
8 серпня, 12:02
Жоден з міжнародних коментаторів не закликає до пом’якшення політики Заходу щодо Москви
Путін відповів на ультиматум Трампа обстрілом Києва: реакція західної преси
1 серпня, 18:45

