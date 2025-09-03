Польща розробила антидронові ракети, які можна запускати з безпілотників (фото)

Однією з особливостей нової системи є можливість одночасного запуску та керування до 32 ракет

Безпілотник Haasta, оснащений 105-мм антидроновими ракетами, спочатку розроблявся для боротьби з дронами-камікадзе

На міжнародній виставці MSPO Польща показала безпілотник Haasta, який оснащений 105-мм антидроновими ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мілітарний».

Як зазначають представники Військового технічного інституту озброєння Польщі, БпЛА є відносно недорогими у виробництві.

Технічні характеристики ракети:

Довжина: 1800 мм;

Розмах крил: 328 мм;

Діаметр: 105 мм;

Стартова маса: 20 кг;

Максимальна швидкість: 250 м/с;

Дальність дії: до 15 км;

Максимальна висота ураження: до 1,5 тис. м;

Бойова частина: 4,2 кг (оптимізована для ураження БпЛА);

Двигун: двокамерний ракетний

Однією з особливостей нової системи є можливість одночасного запуску та керування до 32 ракет. Під час тестування імовірність ураження цілі досягала 90%.

Безпілотник Haasta, на якому представили нові ракети, спочатку розроблявся для боротьби з дронами-камікадзе, зокрема такими, як Shahed. Початкова концепція передбачала встановлення під фюзеляжем 5,45-мм кулемета, однак від цієї ідеї відмовилися на користь більш ефективних ракет.

Характеристики Haasta:

Довжина: 2,9 м;

Розмах крил: 3,9 м;

Максимальна швидкість: 280 км/год;

Час у повітрі: понад 10 годин;

Тип двигуна: гібридна дизельно-електрична установка;

Нагадаємо, німецька компанія Quantum Systems розширює свою діяльність в Україні, відкриваючи нові виробничі потужності на секретних об'єктах. Ця співпраця поєднує бойовий досвід українських військових із захищеними німецькими технологіями.

До слова, президент України повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування.