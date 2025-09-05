Головна Техно Девайси
Трамп перегляне умови 38-річного договору, аби продавати ударні дрони за кордон – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп перегляне умови 38-річного договору, аби продавати ударні дрони за кордон – Reuters
Нове тлумачення угоди розблокує продаж понад 100 безпілотників MQ-9 Саудівській Аравії
фото: General Atomics Aeronautical Systems

Сполучені Штати обійдуть обмеження угоди, яка була підписана між 35 країнами в 1987 році

Президент США Дональд Трамп збирається змінити трактування угоди про режим контролю за ракетними технологіями 1987 року, визначивши ударні дрони як літальні апарати, а не як ракетні системи. Це дозволить Штатам продавати ударні дрони за кордон, зокрема MQ-9 Reaper. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нове тлумачення угоди розблокує продаж понад 100 безпілотників MQ-9 Саудівській Аравії, про які королівство запитувало навесні цього року. Продаж цих безпілотників може стати частиною угоди про постачання озброєнь на суму $142 млрд, оголошеної в травні.

Як пише агентство, визначаючи дрони як літальні апарати, такі як F-16, а не як ракетні системи, Сполучені Штати обійдуть угоду, яка була підписана між 35 країнами в 1987 році. Це сприятиме продажу американських дронів таким країнам, як ОАЕ, та країнам Східної Європи, які намагалися отримати американські безпілотні літальні апарати.

Нова політика відкриє для компаній General Atomics, Kratos та Anduril, які виробляють великі дрони, можливості «продажу військової продукції іноземним державам». Згідно з чинним тлумаченням угоди, контракти на продаж багатьох військових безпілотників не можуть бути схвалені, якщо не було наведено переконливих безпекових причин, і покупець не погодився використовувати зброю у суворій відповідності до міжнародного права.

Угода про режим контролю за ракетними технологіями мала на меті обмежити продаж ракет дальнього радіуса дії, здатних доставляти зброю масового знищення. Бойові дрони теж підпадали під дію угоди, оскільки їх вважали ракетними технологіями.

Нагадаємо, Україна підготувала для Сполучених Штатів пропозицію спільного виробництва безпілотників на суму $50 млрд терміном на п'ять років.

Як повідомлялося, американська армія значно відстає від України та Росії у сфері розробки й розгортання бойових дронів.

