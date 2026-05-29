Російські школи запустили опитування для учнів про Сталіна, Леніна та «традиційні цінності»

Учасників опитування також запитають про соцмережі та довіру до інформації з незалежних джерел

Міністерство просвіти Росії підготувало спеціальні анкети для школярів, студентів педагогічних вишів та молодих учителів, щоб перевірити їхні «громадянсько-патріотичні» та моральні установки. Про це повідомляють російські медіа, пише «Главком».

Опитування містять блоки про «традиційні російські цінності», патріотизм і програму «Розмови про важливе». Зокрема, респондентів запитують, чи повинен учитель бути провідником державних цінностей, а також чи вважають вони себе патріотами Росії та чи беруть участь у патріотичних акціях.

Школярів також просять оцінити діячів радянської доби, серед яких Володимир Ленін, Йосип Сталін та Леонід Брежнєв. Крім того, учнів, студентів і педагогів запитують про використання соціальних мереж та вміння перевіряти інформацію, зокрема від так званих «іноземних агентів».

За даними медіа, анкети мають допомогти владі оцінити ефективність патріотичного виховання в освітніх закладах Росії.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків.

Як відомо, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Крім того, на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники продовжують використовувати освітні установи для поширення своєї пропаганди. За інформацією Центру національного спротиву, у захопленому Палаці творчості школярів примусили малювати портрети військовослужбовця армії РФ.

Повідомляється, що російський окупант особисто був присутній на уроці. Він розповідав дітям про те, як воює проти їхньої країни, примушуючи їх фіксувати його образ на папері.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новою хвилею обмежень. Російські окупанти почали перевірки їхніх телефонів, зокрема на наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів, прагнучи контролювати доступ дітей до вільної інформації.

Окупаційна влада почала активно втручатися в особистий простір дітей.

Як зазначають у Центрі національного опору: «Під приводом «турботи про безпеку» та нібито «помилок батьків» дітей змушують показувати вміст своїх гаджетів».