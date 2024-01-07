Bild: Дрони шпигують за місцями навчання воїнів ЗСУ в Німеччині

Бундесвер припускає, що до шпигунства може бути причетна Росія

Над полігонами в Німеччині, де навчаються українські захисники, регулярно помічають невідомі дрони. Про це пише Bild.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підозрілі безпілотники помічають над військовими полігонами та казармами у Німеччині щотижня, й армія вже давно знає про цю проблему. Зокрема, у жовтні 2022 року генерал Карстен Бройєр, який на той час керував територіальним командуванням, повідомив про появу дронів, особливо в місцях, де Бундесвер (Збройні сили Німеччини) навчає військових Збройних сил України.

Тоді у терміновому порядку Бройєр наказав навчити військову поліцію використовувати «глушилки» HP 47, які можуть перехоплювати сигнал і садити безпілотник, хоча їх ефективність досі не була достатньо вивчена.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Депутат Бундестагу від «Вільної демократичної партії» і член оборонного комітету Маркус Фабер поінформував про регулярне виявлення невідомих дронів біля полігону Клітц у Саксонії. За його словами, БпЛА також бачили біля полігону в Бранденбурзі, де українські військові навчаються працювати з танками Leopard 1 та на інших об'єктах Бундесверу.

Фабер наголосив, що спостереження за об'єктами організоване навмисно і «явно вказує на Росію», однак довести це не вдасться, доки не будуть знайдені самі безпілотники або їх оператори.

У Бундесвері так само припускають, що до шпигунства може бути причетна Росія, але наразі доказів цьому немає.

Щоб протистояти шпигунству, декілька німецьких політиків закликали Бундесвер посилити охорону та захист. Зокрема, йдеться про купівлю сучасних засобів для заглушення.

Нагадаємо, що командувач силами НАТО ISR бригадний генерал Ендрю Кларк розповів, як у 2024 році Північноатлантичний альянс посилено шпигуватиме за допомогою дронів.