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НАТО посилено шпигуватиме за допомогою дронів: бригадний генерал розкрив план

Ірина Озтурк
glavcom.ua
НАТО посилено шпигуватиме за допомогою дронів: бригадний генерал розкрив план
Головнокомандувач силами НАТО ISR бригадний генерал Ендрю Кларк розповів про роботу аеророзвідки
фото: НАТО ISR

НАТО за поточний рік на 30% збільшило години польотів розвідувальних безпілотників на території ЄС

Безпілотники сил повітряної розвідки НАТО у 2023 році налітали в Європі на 30% більше годин, ніж минулого року. Про це повідомив Північноатлантичний альянс.

«Досягнення Сил розвідки НАТО у 2023 році – приголомшливі, я неймовірно пишаюся нашою організацією. Ми швидко рухаємось, ставимо перед собою амбітні цілі та невпинно прагнемо досконалості; це те, що потрібно, щоб бути на крок попереду наших супротивників», – заявив командувач силами НАТО ISR бригадний генерал Ендрю Кларк. 

«Сили розвідки НАТО виконали значно більше місій, ніж минулого року – на східному фланзі, у Балтійському морі, Чорному морі та на Крайній Півночі. Маючи п'ять власних дистанційно пілотованих безпілотних апаратів RQ-4D «Фенікс», Сили спостереження та розвідки (ISR) НАТО налітали на 30% більше години порівняно з минулим роком», – йдеться в повідомленні.

Сили розвідки НАТО стануть платформою для узагальнення даних з усіх сфер для швидкого надання високоякісних розвідувальних матеріалів офіційним особам, які приймають рішення та країнам-членам НАТО, зазначив генерал. «І наступного року очікується подальше збільшення, наголосили в альянсі. «2024 рік стане наступним кроком у реалізації нашого бачення на період 2030+», – додав командувач Силами розвідки НАТО. За даними НАТО, зараз у складі ISR служать 420 осіб.

Нагадаємо, військовий комітет НАТО анонсував проведення засідання щодо України. Найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – проведе у Брюсселі засідання 17-18 січня 2024 року на рівні начальників генеральних штабів країн Північноатлантичного альянсу. 

Нарада відбудеться під головуванням глави Військового комітету адмірала Роба Бауера. В ній візьмуть участь верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі та верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО з трансформації (SACT) генерал Філіпп Лавінь. До учасників зустрічі приєднається запрошений колега зі Швеції, зазначається в повідомленні штаб-квартири НАТО.

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Теги: розвідка НАТО Міноборони квартира безпілотник

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