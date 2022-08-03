Білий дім не виключає того, що Байден може вдарити по терористах в інших країнах

Байден залишає за собою право вдарити по терористичних угрупованнях

США вважають, що тероризм становить загрозу не лише для американців, але й для інших країн

За потреби президент Сполучених Штатів Джо Байден може провести подібну до ліквідації ватажка Аль-Каїди операцію проти будь-якого терористичного угруповання. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Цей удар продемонстрував, наскільки серйозні в нас можливості, наскільки серйозно ми готові захищати наші інтереси», – зазначив Кірбі, додавши, що США продовжать нарощуватимуть свої спроможності в цьому плані.

Кірбі також зауважив, що в Афганістані та загалом у цьому регіоні залишаються представники ядра Аль-Каїди й інших терористичних угруповань. Він зазначив, що тероризм становить загрозу не лише для американців, але й для інших країн.

«Якщо ми знову помітимо загрозу Америці з їхнього боку (Аль-Каїди – ред.) або будь-якого терористичного угруповання, президент залишає за собою право вжити подібних заходів знову», – підкреслив представник Білого дому.

Нагадаємо, Сполучені Штати провели в Афганістані успішну антитерористичну операцію із застосуванням бойового безпілотника, ліквідувавши лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі.

Зазначимо, 71-річний Айман аль-Завахірі був другою людиною в Аль-Каїді після Усами бен Ладена, брав безпосередню участь у плануванні й підготовці терактів 9 вересня 2001 року. У 2011 році він очолив це терористичне угруповання.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що аль-Завахірі помер. Утім минулого року він записав відео, приурочене трагічним роковинам подій 11 вересня в США.