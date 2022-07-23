Чи дадуть США Україні далекобійні ракети? Білий дім дав відповідь

Байден не готовий постачати Україні певні сили і засоби

США не готові надати Україні ракети великої дальності ATACMS для систем Himars попри запити Києва. Про це повідомив на безпековому форумі в Аспені в п'ятницю, 22 липня, радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Голос Америки.

За його словами, Байден не готовий постачати Україні певні сили і засоби.

«Серед них – ракети великої дальності, Atacms, у яких дальність 300 км. Тому що він вважає, що, тоді як ключова мета США – робити все необхідне, підтримувати та захищати Україну, інша ключова мета – зробити так, щоб ми не дійшли до ситуації, в якій наближаємось до Третьої світової війни», – пояснив Салліван.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 22 липня підписав указ про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до $175 млн.

Коли допомога надійде в Україну, наразі не відомо.

Разом з тим, США нададуть Україні 5 Himars, 36 тисяч артилерійських боєприпасів, деякі протитанкові системи та 580 дронів PhoenixGhost.

Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.