У центрі України стався землетрус

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У центрі України стався землетрус
За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних
Значних наслідків або руйнувань наразі не зафіксовано

Головний центр спеціального контролю (ГЦСК), який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України, зареєстрував землетрус у Полтавській області. Трапився він о 19:50 на території Мачухівськоі територіальної громади, повідомляє «Главком» із посиланням на ГЦСК.

Зазначається, що землетрус був магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр – на глибині 8 км.

Землетрус на Полтавщині
Землетрус на Полтавщині

«За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних», – зазначили фахівці.

Значних наслідків або руйнувань наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, що у Дністровському районі Чернівецької області пізно вночі 4 лютого стався землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера). Землетрус було зафіксовано на глибині 3 км. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

Також землетрус фіксували в Україні 15 грудня 2025 року. Він стався у Чернівецькій області, магнітудою 2,2.

До слова, у Краснодарському краї РФ стався землетрус цієї ночі. Поблизу Новоросійська стався землетрус магнітудою 4,8(за шкалою Ріхтера), підтверджує Європейський середземноморський сейсмологічний центр. Поштовхи відчувалися також у навколишніх населених пунктах, зокрема в Анапі. За словами мера Новоросійська Андрія Кравченка, епіцентр був приблизно за 30 км від міста та за 20 км від Анапи, на глибині понад 20 км. Пошкоджень не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 28 березня 2026. Зведення Генштабу
У центрі України стався землетрус
У центрі України стався землетрус
Росія атакувала Україну «Кинджалами»
Дев’ять днів по смерті Патріарха Філарета. Який вигляд має його могила
Скільки насправді Росія заробляє на війні в Ірані: Зеленський озвучив цифри
Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
