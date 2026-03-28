У центрі України стався землетрус

Головний центр спеціального контролю (ГЦСК), який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України, зареєстрував землетрус у Полтавській області. Трапився він о 19:50 на території Мачухівськоі територіальної громади, повідомляє «Главком» із посиланням на ГЦСК.

Зазначається, що землетрус був магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр – на глибині 8 км.

«За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних», – зазначили фахівці.

Значних наслідків або руйнувань наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, що у Дністровському районі Чернівецької області пізно вночі 4 лютого стався землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера). Землетрус було зафіксовано на глибині 3 км. За класифікацією він відноситься до невідчутних.

Також землетрус фіксували в Україні 15 грудня 2025 року. Він стався у Чернівецькій області, магнітудою 2,2.

До слова, у Краснодарському краї РФ стався землетрус цієї ночі. Поблизу Новоросійська стався землетрус магнітудою 4,8(за шкалою Ріхтера), підтверджує Європейський середземноморський сейсмологічний центр. Поштовхи відчувалися також у навколишніх населених пунктах, зокрема в Анапі. За словами мера Новоросійська Андрія Кравченка, епіцентр був приблизно за 30 км від міста та за 20 км від Анапи, на глибині понад 20 км. Пошкоджень не зафіксовано.