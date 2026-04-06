Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією

Раніше Іран заявляв, що дозволить прохід суднам із товарами першої необхідності через заблоковану протоку

Японська судноплавна компанія повідомила, що вже друге пов'язане з Японією судно пройшло через Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NHK.

Як уточнюється, Green Sanvi – це танкер для перевезення скрапленого нафтового газу під індійським прапором, що належить дочірній компанії японської Mitsui OSK Lines. За даними компанії, він прямує до Індії. Безпека екіпажу, судна та вантажу підтверджена. Танкер був серед 45 суден, пов'язаних з Японією, які застрягли в Перській затоці після початку бойових дій.

Зазначається, що танкер Green Sanvi став другим судном, пов'язаним з Японією, яке пройшло Ормузьку протоку. Першим був танкер для перевезення скрапленого природного газу Sohar LNG під прапором Панами.

Нагадаємо, військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (ВМС КВІР) Ірану зробили заяву про підготовку операцій для нового порядку в Перській затоці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пригрозивши «справжнім пеклом» у разі відмови.

Тим часом на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

До слова, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.