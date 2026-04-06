Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Танкер Green Sanvi став другим судном, пов'язаним з Японією, яке пройшло Ормузьку протоку
Раніше Іран заявляв, що дозволить прохід суднам із товарами першої необхідності через заблоковану протоку

Японська судноплавна компанія повідомила, що вже друге пов'язане з Японією судно пройшло через Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NHK.

Як уточнюється, Green Sanvi – це танкер для перевезення скрапленого нафтового газу під індійським прапором, що належить дочірній компанії японської Mitsui OSK Lines. За даними компанії, він прямує до Індії. Безпека екіпажу, судна та вантажу підтверджена. Танкер був серед 45 суден, пов'язаних з Японією, які застрягли в Перській затоці після початку бойових дій.

Зазначається, що танкер Green Sanvi став другим судном, пов'язаним з Японією, яке пройшло Ормузьку протоку. Першим був танкер для перевезення скрапленого природного газу Sohar LNG під прапором Панами.

Нагадаємо, військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (ВМС КВІР) Ірану зробили заяву про підготовку операцій для нового порядку в Перській затоці.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пригрозивши «справжнім пеклом» у разі відмови.

Тим часом на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

До слова, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

Читайте також:

Читайте також

Час не є нейтральним фактором для всіх
Чотири дилеми Заходу в Ірані та вікно можливостей для України
15 березня, 21:01
д Трамп заявив, що з Іраном не буде жодної угоди, окрім беззастережної капітуляції
Трамп пояснив свою вимогу про капітуляцію Ірану
6 березня, 22:58
Трамп не вважає приїзд іранських футболістів до США доречним
Трамп зробив заяву щодо участі Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
12 березня, 18:41
Іранський режим заявляє, що Перська затока може опинитися в ситуації, подібній до Ормузької протоки
Іран пообіцяв замінувати Перську затоку у разі початку наземної операції США
23 березня, 11:27
Трамп не уточнив, чим саме шкодять Сполученим Штатам демократи
Трамп назвав нового ворога Америки після падіння режиму в Ірані
22 березня, 18:44
Фельдмаршал Пакистану провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
Пакистан запропонував посередництво в переговорах США й Ірану: деталі
24 березня, 15:33
США розгорнули тисячі військових, але поки не планують вторгнення в Іран
Наземної операції в Ірані не буде? Що відомо про плани Трампа
27 березня, 21:55
Іран назвав умову для завершення війни
Іран назвав умову для завершення війни
1 квiтня, 00:27
Іран планує запровадити категорії для судноплавства в Ормузькій протоці
Іран планує запровадити категорії для судноплавства в Ормузькій протоці
4 квiтня, 02:57

США втратили щонайменше сім літаків під час операції проти Ірану – CNN
США втратили щонайменше сім літаків під час операції проти Ірану – CNN
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
