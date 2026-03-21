Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію: реакція політиків і експертів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію: реакція політиків і експертів
Трамп провів зустріч з прем'єркою Японії 19 березня у Білому домі
фото: Reuters

Коментатори також розкритикували і японського репортера, який поставив запитання

У Японії різко відреагували на жарт президента США Дональда Трампа про Перл-Гарбор, який він озвучив під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Санае Такаїчі в Овальному кабінеті. Про це пише The New York Times, передає «Главком».

Слова Трампа викликали хвилю критики в Японії. Коментатор телеканалу TV Asahi Тору Тамагава заявив: «Йому абсолютно байдуже, що поруч із ним сидить прем'єр-міністр Японії», додавши, що цей епізод показав «неприємну сторону президента Трампа».

Професор Токійського університету Ізуру Макіхара також наголосив на недоречності таких висловлювань: «Це те, чого категорично не слід говорити». Він застеріг, що подібні жарти можуть зайти ще далі: «Він може почати говорити щось на кшталт: «У Хіросімі і Нагасакі все ж було добре, чи не так?» Для японців це неприйнятно».

Критика пролунала і на адресу самої Такаїчі, яка не відреагувала на слова Трампа. Колишній дипломат Хітоші Танака назвав її поведінку «дивною і незручною», зазначивши: «Це стосунки між главами держав. Хоча деякі лестощі – це нормально, але якщо перегнути палицю, це відштовхує людей».

Коментатори також розкритикували і японського репортера, який поставив запитання.

За даними видання, висловлювання Трампа здивувало японське суспільство, адже попередні президенти США зазвичай уникали подібних тем, зосереджуючись на зміцненні союзницьких відносин між країнами.

Атака на Перл-Гарбор відбулася 7 грудня 1941 року, коли японська авіація завдала раптового удару по військово-морській базі США на Гаваях. Унаслідок атаки було знищено або пошкоджено значну частину Тихоокеанського флоту США, загинули понад 2 тис. американських військових і цивільних. Цей напад став приводом для вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну.

Нагадаємо, Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі допустив неоднозначний жарт про атаку на Перл-Гарбор, відповідаючи на запитання про відсутність попередження союзників щодо операції проти Ірану.

Трамп пояснив це необхідністю ефекту несподіванки. Президент звернувся до японського журналіста з жартом, згадавши події 1941 року: «А хто знає про несподіванки краще за Японію? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор, га?».

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі публічно не коментувала ці слова. Водночас, за спостереженнями журналістів, у момент жарту вона підняла брови та напружено посміхнулася.

Швейцарія збільшує витрати на ППО: уряд запросив мільярди на оборону
Швейцарія збільшує витрати на ППО: уряд запросив мільярди на оборону
Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію: реакція політиків і експертів
Жарт Трампа про Перл-Гарбор обурив Японію: реакція політиків і експертів
Танкери з російським паливом змінили курс і оминають Кубу
Танкери з російським паливом змінили курс і оминають Кубу
Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами
Угорщина підтвердила візит Венса перед виборами
Пентагон переносить виробництво зброї ближче до гарячих точок в Азії
Пентагон переносить виробництво зброї ближче до гарячих точок в Азії
Куба відкинула вимоги США про зміну влади на острові
Куба відкинула вимоги США про зміну влади на острові

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
