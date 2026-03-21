Пентагон переносить виробництво зброї ближче до гарячих точок в Азії

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Паралельно союзники планують розвивати спільне виробництво безпілотників

США разом із союзниками планують розгорнути виробництво ракет і безпілотників ближче до потенційних зон конфліктів в Азії. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Йдеться про ініціативу в межах партнерства з оборонного виробництва, яке координує Пентагон. Країни-учасниці домовилися посилити спільні потужності та скоротити залежність від постачання зі США.

Зокрема, Японія очолить нову програму з виробництва твердопаливних ракетних двигунів – ключового компонента для сучасної зброї.

Паралельно союзники планують розвивати спільне виробництво безпілотників, включно з уніфікацією стандартів і створенням спільних ланцюгів постачання для дронів, їхніх двигунів і батарей.

Також розглядається можливість відкриття нового виробництва боєприпасів на Філіппінах, зокрема для складання та пакування 30-мм снарядів. У Пентагоні наголошують, що такий підхід дозволить швидше забезпечувати війська необхідною технікою у разі загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, Міністерство оборони Японії розпочало розгортання перших підрозділів, оснащених крилатими ракетами великої дальності власної розробки.

До слова, американські військові витратили боєприпасів на суму понад $5,6 млрд лише за перші два дні війни проти Ірану. Таку оцінку Пентагон передав Конгресу США. 

Теги: Японія Пентагон зброя озброєння

