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    Білорусь оголосила екстремістським видання «Наша Ніва»

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    Журналісти видання &laquo;Наша Ніва&raquo; - Білорусь оголосила екстремістським видання «Наша Ніва»

    Журналісти видання «Наша Ніва»

    фото з відкритих джерел

    Наприкінці листопада влада в Мінську визнала екстремістськими Telegram-канал «Нашої Ніви» і його акаунти в інших соцмережах

    Влада Білорусі оголосила «екстремістським формуванням» колектив редакції незалежної газети «Наша Ніва».

    «Екстремістським формуванням визнано групу громадян з числа приватної установи «Сородичі» (газета «Наша Нива»), яка об'єдналася за допомогою інтернет-ресурсів, у тому числі в соціальних мережах і месенджерах», – заявило 27 січня міністерство внутрішніх справ країни.

    За даними МВС Білорусі, оновлено «перелік організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності».

    Нагадаємо, наприкінці листопада влада в Мінську визнала екстремістськими Telegram-канал «Нашої Ніви» і його акаунти в інших соцмережах. Рішення було прийнято судом Центрального району Мінська за матеріалами головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (Губопік) МВС Білорусі.

    8 липня 2021 року у Білорусі був обмежено доступ до сайту видання nn.by. Того ж дня у низки співробітників газети пройшли обшуки. У справі, заведеній за частиною 1 статті 342 КК Білорусі (організація або підготовка дій, грубо порушують громадський порядок, або участь в них) були затримані головний редактор порталу Єгор Мартинович, керівник відділу реклами Андрій Скурко, головний бухгалтер Ольга Ракович та головред дитячого та науково-популярного журналів, що видаються «Нашою Нивою», Андрій Динько.

    У липні видання, засноване в 1906 році і відновлене в 1991-му, припинило роботу в країні, через міркування безпеки. Його керівник Анастасія Ровдо повідомила про намір відродити видання за межами Білорусі. Приватне видавниче унітарне підприємство «Сородичи» заснувало відновлене видання «Наша Ніва».

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    Теги: Білорусь МВС ЗМІ права громадян журналіст
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    Білорусь оголосила екстремістським видання «Наша Ніва»