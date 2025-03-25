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Ізраїль розробив план повного знищення ХАМАС у Секторі Газа – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль розробив план повного знищення ХАМАС у Секторі Газа – FT
Згідно плану, ЦАХАЛ має зайти у Сектор Газу для встановлення контролю над територіями ХАМАСу
фото з відкритих джерел

План операції був розроблений новим начальником штабу Армії оборони Ізраїлю та має неофіційну підтримку ультраправих міністрів

Ізраїль може довгостроково окупувати Сектор Газа та відселити місцевих жителів до спеціальної зони на узбережжі Середземного моря. Такий крок спрямований на остаточне знищення угруповання ХАМАС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Зазначається, план операції був розроблений новим начальником штабу Армії оборони Ізраїлю та має неофіційну підтримку ультраправих міністрів, які давно виступають за жорсткіші дії проти палестинських бойовиків.

За словами ізраїльського чиновника, США мають значний інтерес у перемозі над ХАМАС:

«Попередня адміністрація хотіла, щоб ми закінчили війну. Трамп хоче, щоб ми виграли війну».

Згідно з планом, кілька бойових дивізій ЦАХАЛу проведуть повторне вторгнення в анклав, встановивши контроль над територіями, які утримує ХАМАС. Очікується, що 2,2 млн мешканців Сектора Газа будуть переселені до так званої «гуманітарної зони» вздовж узбережжя.

Ізраїльські посадовці зазначають, що військові фактично керуватимуть Сектором Газа, що означатиме його повторну окупацію. Нагадаємо, що Ізраїль утримував контроль над цим анклавом із 1967 року до виведення військ у 2005 році.

Крім того, країна може взяти на себе розподіл гуманітарної допомоги, щоб запобігти її потраплянню до ХАМАС. Як повідомляють джерела видання, ізраїльські військові навіть розрахували необхідну кількість калорій для кожного палестинця. Один зі співрозмовників також зазначив, що допомога може надходити безпосередньо або через приватні компанії, щоб виключити можливість використання її бойовиками.

Раніше ми писали, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по Сектору Гази і ліквідувала заступника командира однієї з бригад Ахмада Салмана та командира батальйону «Шеджайя» Джаміля Вадія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.

Протягом останніх кількох днів ізраїльські військові завдають ударів по Газі, щоб «послабити військовий потенціал ХАМАС і усунути загрози для Ізраїлю».

Теги: Ізраїль армія військові ХАМАС

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