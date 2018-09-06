Біля Стамбула гелікоптер впав у море, є постраждалі



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Фото з місця аварії: Hurriyet daily news Стан одного з врятованих важкий

Вертоліт належав приватній компанії

У четвер біля берега в стамбульському районі Кадикьой зазнав катастрофи гелікоптер, внаслідок чого двоє осіб постраждали.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Зазначається, що поранених було доставлено до найближчої лікарні.

На борту гелікоптера знаходилися дві людини, пілот і пасажир. Стан одного з врятованих важкий.

Причиною аварії могли стати погодні умови.

В управлінні губернатора Стамбулу повідомили, що вертоліт належав приватній компанії.

Нагадаємо, вранці 6 вересня у Києві впав вертоліт. Протримавшись у повітрі приблизно 40 секунд, вертоліт почало кидати та крутити в різні сторони, після чого машина втратила висоту та впала на територію острову.

Постраждалими виявилися 62-річний командир-пілот та 70-річний пілот гелікоптеру. Наразі чоловіки з чисельними травмами доправлені до медичного закладу.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, у тому числі експертизи для встановлення обставин і причин падіння вертольота.

Стало відомо, що вертоліт належить ПАТ «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка.