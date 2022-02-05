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    Біля узбережжя Франції з'явився «килим» із мертвої риби (фото)

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    Мертва риба буквально накрила берег - Біля узбережжя Франції з'явився «килим» із мертвої риби (фото)
    Мертва риба буквально накрила берег
    фото: facebook.com/SeaShepherdFrance

    Величезний викид риби розслідуватиме національний орган нагляду за рибальством Франції

    В Атлантичному океані нідерландський траулер FV Margiris викинув в океан неподалік від берегів Франції понад 100 тисяч мертвих риб. Про це повідомляє Reuters.

    Екологи французької групи Sea Shepherd першими помітили «килим» із мертвої риби. За їхніми даними, було скинуто понад 100 тис. риб.

    На опублікованих фото видно, як поверхня океану покрита щільним шаром мертвої риби путасу, яку використовують у виробництві рибних паличок та риб'ячого жиру.

    Морський міністр Франції Аннік Жірарден назвала зображення мертвої риби «шокуючими» та заявила, що звернулася до національного органу з нагляду за рибальством країни з проханням розпочати розслідування аварії.

    «Ось що відбувається зараз у Біскайській затоці біля берегів Ла-Рошелі. У цьому районі працюють чотири судна, включаючи сумнозвісний «Маргіріс», другий за величиною траулер у світі. На цих знімках, зроблених тільки вчора, більше 100 тис. мертвих риб», – написала Жирарден у соцмережах.

    Траулери типу Margiris використовують сіті довжиною понад кілометр і переробляють рибу на бортових заводах, що різко критикується екологами.

    Нагадаємо, на Канівському водосховищі браконьєри наловили риби на кримінальну справу.

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    Теги: Франція розслідування браконьєр риба
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    Біля узбережжя Франції з'явився «килим» із мертвої риби (фото)