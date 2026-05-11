Україна прокоментувала ідею призначити Шредера переговорником від ЄС

Раніше Путін назвав ексканцлера Німеччини бажаним посередником між ЄС та РФ

За словами міністра закордонних справ України, роль переговорника від Євросоюзу можуть виконувати багато лідерів

Київ не підтримує кандидатуру колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера, яку запропонувала Росія як переговорника від Європейського Союзу. Про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга, якого цитує «Укрінформ», повідомляє «Главком».

Сибіга наголосив, що є «багато інших достойних лідерів», які можуть виконувати цю функцію. «Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо», – каже він.

Тим часом висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня нагадала, що Шредер був «високопоставленим лобістом російських державних компаній».

«Якщо ми надамо Росії право призначати переговорника від нашого імені, знаєте, це було б не дуже розумно. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб саме він був тією людиною, щоб, фактично, він сидів по обидва боки столу», – пояснила вона.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що хотів би бачити лідера лівоцентристської Соціал-демократичної партії Герхарда Шредера, який обіймав посаду канцлера Німеччини у 1998-2005 роках, в ролі можливого європейського посередника на мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Раніше уряд Німеччини відкинув пропозицію глави Кремля Володимира Путіна щодо залучення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у якості посередника у переговорах з Європою.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового мирного договору.