Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна прокоментувала ідею призначити Шредера переговорником від ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна прокоментувала ідею призначити Шредера переговорником від ЄС
Раніше Путін назвав ексканцлера Німеччини бажаним посередником між ЄС та РФ
фото: AP

За словами міністра закордонних справ України, роль переговорника від Євросоюзу можуть виконувати багато лідерів

Київ не підтримує кандидатуру колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера, яку запропонувала Росія як переговорника від Європейського Союзу. Про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга, якого цитує «Укрінформ», повідомляє «Главком».

Сибіга наголосив, що є «багато інших достойних лідерів», які можуть виконувати цю функцію. «Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо», – каже він.

Тим часом висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня нагадала, що Шредер був «високопоставленим лобістом російських державних компаній».

«Якщо ми надамо Росії право призначати переговорника від нашого імені, знаєте, це було б не дуже розумно. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб саме він був тією людиною, щоб, фактично, він сидів по обидва боки столу», – пояснила вона.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що хотів би бачити лідера лівоцентристської Соціал-демократичної партії Герхарда Шредера, який обіймав посаду канцлера Німеччини у 1998-2005 роках, в ролі можливого європейського посередника на мирних переговорах щодо припинення війни в Україні.

Раніше уряд Німеччини відкинув пропозицію глави Кремля Володимира Путіна щодо залучення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у якості посередника у переговорах з Європою.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового мирного договору.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз переговори Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент звернувся до РФ
Зеленський оголосив режим тиші з РФ
4 травня, 21:51
Європарламент підтримав запуск спецтрибуналу
Європарламент зробив крок до покарання за агресію РФ
30 квiтня, 14:11
Прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо втратив довіру від ЄС
Словаччина догралася. Європарламент закликав заморозити фінансування країни
30 квiтня, 08:38
Виділення Україні пакету у €90 мільярдів стало сигналом для агресора, що країна не залишиться наодинці з ворогом
Зеленський пояснив, чому РФ посилила удари по Дніпру
26 квiтня, 15:58
Президент наголосив, що кошти будуть спрямовані, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів
ЄС остаточно схвалив кредит для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
23 квiтня, 15:25
Зеленський заявив, що союз України, Норвегії, Туреччини та Британії може перевершити РФ
«Найсильніший союз у світі». Зеленський назвав ключові країни
20 квiтня, 23:33
За словами полковника, виключно військовий сценарій завершення війни потребує колосальних ресурсів і часу
За яких умов можливе перемир’я: Герой України назвав єдиний сценарій
18 квiтня, 18:15
4,4 млн українців проживають у Європі
Де в ЄС найбільше українських біженців і скільки їх загалом: дані Євростату
16 квiтня, 05:49
Венс висловився про переговори з Іраном
«М’яч на боці Ірану». Венс про переговори з Тегераном
14 квiтня, 02:53

Політика

Україна має пропозиції для налагодження відносин з Угорщиною – МЗС
Україна має пропозиції для налагодження відносин з Угорщиною – МЗС
Україна прокоментувала ідею призначити Шредера переговорником від ЄС
Україна прокоментувала ідею призначити Шредера переговорником від ЄС
Зеленський скоординував позиції з президентом Фінляндії напередодні важливого дипломатичного тижня
Зеленський скоординував позиції з президентом Фінляндії напередодні важливого дипломатичного тижня
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
Зеленський звернувся до Мадяра після його вступу на посаду
Зеленський звернувся до Мадяра після його вступу на посаду
Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради
Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua