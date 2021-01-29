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    У світі

    Брата Навального відправили під домашній арешт

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    Брата Навального відправили під домашній арешт - Брата Навального відправили під домашній арешт
    Брата Навального відправили під домашній арешт

    Навальний проходить фігурантом у справі про порушення санітарно–епідеміологічних заходів

    Тверський суд Москви відправив під домашній арешт до 23 березня брата опозиціонера Олексія Навального Олега.

    Про це повідомив Telegram-канал Baza.

    «У Тверському суді Москви щойно вирішили питання з арештом Олега Навального – брата Олексія. Олег в результаті відправляється під домашній арешт до 23 березня», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що Олег Навальний проходить фігурантом у справі про порушення санітарно–епідеміологічних заходів – по 236 статті КК РФ.

    «До речі, вже сьогодні цю справу, найімовірніше, передадуть до СК з МВС, після чого вона буде об'єднана з іншими «мітинговими справами« за цією статтею, які розслідуються там же», – додали в Telegram–каналі.

    Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

    Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.

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    Теги: Велика сімка арешт звільнення
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