Брата Навального відправили під домашній арешт
Навальний проходить фігурантом у справі про порушення санітарно–епідеміологічних заходів
Тверський суд Москви відправив під домашній арешт до 23 березня брата опозиціонера Олексія Навального Олега.
Про це повідомив Telegram-канал Baza.
«У Тверському суді Москви щойно вирішили питання з арештом Олега Навального – брата Олексія. Олег в результаті відправляється під домашній арешт до 23 березня», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Олег Навальний проходить фігурантом у справі про порушення санітарно–епідеміологічних заходів – по 236 статті КК РФ.
«До речі, вже сьогодні цю справу, найімовірніше, передадуть до СК з МВС, після чого вона буде об'єднана з іншими «мітинговими справами« за цією статтею, які розслідуються там же», – додали в Telegram–каналі.
Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі. Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.
Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.
Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.