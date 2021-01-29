Брата Навального відправили під домашній арешт

Навальний проходить фігурантом у справі про порушення санітарно–епідеміологічних заходів

Тверський суд Москви відправив під домашній арешт до 23 березня брата опозиціонера Олексія Навального Олега.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

«У Тверському суді Москви щойно вирішили питання з арештом Олега Навального – брата Олексія. Олег в результаті відправляється під домашній арешт до 23 березня», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Олег Навальний проходить фігурантом у справі про порушення санітарно–епідеміологічних заходів – по 236 статті КК РФ.

«До речі, вже сьогодні цю справу, найімовірніше, передадуть до СК з МВС, після чого вона буде об'єднана з іншими «мітинговими справами« за цією статтею, які розслідуються там же», – додали в Telegram–каналі.