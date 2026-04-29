Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британія відпрацювала нові навички з українськими військовими

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Підготовка триває п’ять тижнів і охоплює медицину та базові військові навички
фото: Генеральний штаб ЗСУ

П’ятитижневі тренування охопили медицину бою та евакуацію під вогнем

Українські військовослужбовці проходять у Великій Британії черговий етап підготовки в межах міжнародної навчальної операції. Пhо це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«Під час чергового етапу базової загальновійськової підготовки в рамках багатонаціональної навчальної операції «Інтерфлекс» (Interflex) у Великій Британії військовослужбовці та військовослужбовиці Збройних сил України відпрацьовують дії, від яких на полі бою залежить найголовніше – життя побратимів і посестер», – ідеться у повідомленні.

Під час навчань військові відпрацьовують надання першої допомоги під вогнем, зупинку масивної кровотечі за допомогою турнікета та гемостатичних засобів, забезпечення прохідності дихальних шляхів, декомпресію напруженого пневмотораксу та евакуацію пораненого з-під вогню із дотриманням протоколу тактичної допомоги пораненим у бою.

За даними Генштабу, підготовка триває п’ять інтенсивних тижнів. Програма включає не лише тактичну медицину, а й повний спектр базових загальновійськових навичок, необхідних для ведення бойових дій у сучасних умовах.

Навчальна операція була започаткована Великою Британією у червні 2022 року як частина міжнародної підтримки України. До участі у підготовці українських військових долучилися 13 країн, які забезпечують інструкторів та навчальні ресурси для підвищення боєздатності української армії.

До слова, українські військові з реальним досвідом бойових дій прибули до Німеччини, щоб передати свої знання солдатам сухопутних військ Німеччини. Перші групи українських інструкторів розпочали роботу на базі кількох військових шкіл Бундесверу. Головна мета співпраці – адаптація німецької армії до викликів сучасної високотехнологічної війни, з якими щодня стикаються Збройні Сили України.

Теги: ЗСУ військові навчання Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua