Британія відпрацювала нові навички з українськими військовими

П’ятитижневі тренування охопили медицину бою та евакуацію під вогнем

Українські військовослужбовці проходять у Великій Британії черговий етап підготовки в межах міжнародної навчальної операції. Пhо це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

фото: Генеральний штаб ЗСУ

«Під час чергового етапу базової загальновійськової підготовки в рамках багатонаціональної навчальної операції «Інтерфлекс» (Interflex) у Великій Британії військовослужбовці та військовослужбовиці Збройних сил України відпрацьовують дії, від яких на полі бою залежить найголовніше – життя побратимів і посестер», – ідеться у повідомленні.

Під час навчань військові відпрацьовують надання першої допомоги під вогнем, зупинку масивної кровотечі за допомогою турнікета та гемостатичних засобів, забезпечення прохідності дихальних шляхів, декомпресію напруженого пневмотораксу та евакуацію пораненого з-під вогню із дотриманням протоколу тактичної допомоги пораненим у бою.

За даними Генштабу, підготовка триває п’ять інтенсивних тижнів. Програма включає не лише тактичну медицину, а й повний спектр базових загальновійськових навичок, необхідних для ведення бойових дій у сучасних умовах.

Навчальна операція була започаткована Великою Британією у червні 2022 року як частина міжнародної підтримки України. До участі у підготовці українських військових долучилися 13 країн, які забезпечують інструкторів та навчальні ресурси для підвищення боєздатності української армії.

До слова, українські військові з реальним досвідом бойових дій прибули до Німеччини, щоб передати свої знання солдатам сухопутних військ Німеччини. Перші групи українських інструкторів розпочали роботу на базі кількох військових шкіл Бундесверу. Головна мета співпраці – адаптація німецької армії до викликів сучасної високотехнологічної війни, з якими щодня стикаються Збройні Сили України.