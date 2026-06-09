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Блокування Telegram розлютило навіть прихильників війни в Росії – NYT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Блокування Telegram розлютило навіть прихильників війни в Росії – NYT
Росіяни масово встановлюють VPN, щоб обійти блокування
фото ілюстративне

NYT: Кремль зламав негласний договір із суспільством – не лізти в особисте життя

Блокування Telegram і популярних месенджерів в Росії викликало обурення навіть серед тих, хто підтримує війну проти України. На думку оглядача The New York Times, Кремль порушив негласний суспільний договір, який роками тримав росіян осторонь політики. Про це повідомляє «Главком».

Протягом останнього року російська влада послідовно блокує популярні месенджери та соціальні мережі, змушуючи громадян переходити на державний додаток Max. Його повідомлення повністю доступні ФСБ. Сам факт тотального стеження вже став темою жартів на Першому каналі – що добре показує рівень народного роздратування.

Раніше невдоволення інтернет-обмеженнями висловлювали лише ліберально налаштовані городяни. Тепер до них приєдналися проросійські пропагандисти та прихильники війни. У своїх дописах вони навіть вживають слово «дідусь» – зневажливе прізвисько Путіна, яке раніше використовувала лише опозиція. Воно натякає не лише на вік президента – 73 роки, – а й на його байдужість до сучасних технологій: Путін не користується смартфоном і отримує інформацію лише через телевізор та паперові зведення.

Як Кремль руйнував інтернет поступово

Схема блокувань незмінна: спочатку закривають доступ до іноземного сервісу, паралельно просуваючи вітчизняний аналог, що належить людям із кремлівського кола. Facebook і Instagram заблокували у 2022 році, YouTube – у 2024-му, Telegram – у 2025-му. Останнє виявилося особливо болючим: Telegram став головним медіамайданчиком для мільйонів росіян і основним каналом зв'язку для солдатів на фронті.

Водночас почастішали повні відключення інтернету. Офіційне пояснення – мінімізація наслідків українських дронових атак. Проте на практиці, за даними NYT, відключення жодного разу не завадили успішним ударам. Зокрема, березнева хвиля атак на кілька годин паралізувала порти на Балтійському морі – через які проходить до половини російського нафтового експорту.

VPN і обхід блокувань

Мовчазний спротив росіян – масове встановлення VPN-сервісів. За оцінками, з ними знайомі близько 60 млн росіян, а 40% інтернет-користувачів регулярно ними користуються. Кремль відреагував: тисне на Apple, щоб прибрати VPN-застосунки з російського AppStore, і вкладає близько $300 млн у проєкт блокування 92% VPN-сервісів до 2030 року.

Публічні протести поки поодинокі. Наприкінці березня в Москві відбулася демонстрація молоді – організатори або були заарештовані, або поспіхом виїхали з країни. Проте, як зазначає автор NYT, Путін руйнує те, на чому десятиліттями трималася його влада: свободу особистого життя в обмін на політичну лояльність.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Росія заблокувала Telegram раніше від оголошеної дати – технічні збої зафіксували у найбільших містах ще до 1 квітня.

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Теги: росія блокування спротив YouTube опозиція Apple соціальні мережі Telegram інтернет путін відключення

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