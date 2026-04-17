Стармер розповів, скільки країн готові долучитися до оборонної місії в Ормузькій протоці

glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами глави британського уряду, понад десять країн запропонували надати свої ресурси
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десяток країн готові надати ресурси для оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як відомо, Франція та Велика Британія провели зустріч у Парижі з 49 країнами, щоб обговорити підготовку до можливої ​​багатонаціональної оборонної місії з захисту судноплавства в Ормузькій протоці, щойно дозволять умови.

«Ми продовжимо цю роботу на конференції з військового планування, що відбудеться у Лондоні наступного тижня, де ми оголосимо більше деталей щодо складу місії. Вже понад десять країн запропонували надати свої ресурси», – каже він.

За словами Стармера, повторне відкриття протоки є «глобальною необхідністю та глобальною відповідальністю».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час онлайн-засідання про свободу судноплавства в Ормузькій протоці наголосив, що світові лідери повинні працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузькій протоці. Рішення, ухвалені зараз, визначатимуть, як інші агресори сприйматимуть можливість створення проблем в інших протоках та на інших фронтах.

Глава держави закликав лідерів визначити, що саме в Ормузі залежить від них, а що – від США. Крім того, за його словами, важливо залучити країни Близького Сходу так, щоб були враховані їхні спільні інтереси.

Крім того, президент запропонував якомога швидше організувати зустріч військових та опрацювати всі критичні аспекти того, як могла б працювати безпекова місія в Ормузі та який досвід може запропонувати кожна зі сторін. За словами Зеленського, Україна вже здійснювала схожу місію в Чорному морі.

До слова, Іран заявив, що розблокував Ормузьку протоку для всіх комерційних суден. Ціни на нафту та європейський природний газ різко впали після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про розблокування Ормузької протоки.

Згодом глава Білого дому повідомив, що США продовжать морську блокаду Ірану. Вона триватиме, «доки угода з Іраном не буде завершена на 100%».

Французький лідер анонсував переговори про відновлення судноплавства в Ормузі
Макрон оголосив збір країн для місії в Ормузькій протоці
13 квiтня, 12:18
Джон Гілі застеріг Росію від подальших гібридних атак проти Великої Британії
Британія викрила таємну російську операцію в Атлантичному океані
9 квiтня, 15:03
Турист випадково зустрів Принцесу Діану під час прогулянки у парку
Шанувальник принцеси Діани розповів зворушливу історію знайомства із нею
30 березня, 22:12
Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що Росія програє війну
Росія посилила свої позиції на фронті? Прем’єр Британії відповів
26 березня, 15:31
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
26 березня, 04:32
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги
23 березня, 22:52
Українські військові будуть опановувавти воєнну науку вдома
Українські військові більше не навчатимуться за кордоном: Генштаб пояснив причину
22 березня, 15:59
Блокування Ормузької протоки стало неприємним сюрпризом для Трампа, і союзники не поспішають йому на допомогу
Трамп проти Ірану: перші наслідки і тривожні перспективи Світ
21 березня, 20:00
Ірландський прем'єр-міністр Майкл Мартін розмовляє з президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому
Прем’єр Ірландії став на захист Стармера під час візиту до Білого дому
18 березня, 05:32

$20 млрд в обмін на уран. Axios повідомив деталі таємної угоди між США та Іраном
Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
