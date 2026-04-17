Стармер розповів, скільки країн готові долучитися до оборонної місії в Ормузькій протоці

Франція та Велика Британія провели в Парижі зустріч за участю 49 країн

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що понад десяток країн готові надати ресурси для оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як відомо, Франція та Велика Британія провели зустріч у Парижі з 49 країнами, щоб обговорити підготовку до можливої ​​багатонаціональної оборонної місії з захисту судноплавства в Ормузькій протоці, щойно дозволять умови.

«Ми продовжимо цю роботу на конференції з військового планування, що відбудеться у Лондоні наступного тижня, де ми оголосимо більше деталей щодо складу місії. Вже понад десять країн запропонували надати свої ресурси», – каже він.

За словами Стармера, повторне відкриття протоки є «глобальною необхідністю та глобальною відповідальністю».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час онлайн-засідання про свободу судноплавства в Ормузькій протоці наголосив, що світові лідери повинні працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузькій протоці. Рішення, ухвалені зараз, визначатимуть, як інші агресори сприйматимуть можливість створення проблем в інших протоках та на інших фронтах.

Глава держави закликав лідерів визначити, що саме в Ормузі залежить від них, а що – від США. Крім того, за його словами, важливо залучити країни Близького Сходу так, щоб були враховані їхні спільні інтереси.

Крім того, президент запропонував якомога швидше організувати зустріч військових та опрацювати всі критичні аспекти того, як могла б працювати безпекова місія в Ормузі та який досвід може запропонувати кожна зі сторін. За словами Зеленського, Україна вже здійснювала схожу місію в Чорному морі.

До слова, Іран заявив, що розблокував Ормузьку протоку для всіх комерційних суден. Ціни на нафту та європейський природний газ різко впали після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про розблокування Ормузької протоки.

Згодом глава Білого дому повідомив, що США продовжать морську блокаду Ірану. Вона триватиме, «доки угода з Іраном не буде завершена на 100%».