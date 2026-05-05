Українець назвав переваги життя у Великій Британії

Значна соціальна підтримка є однією з переваг життя у Великій Британії для українців

Велика Британія – це одна з найкращих країн для українців. Таку думку висловив українець Максим у своєму блозі та назвав головні переваги життя в цій країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео у TikTok.

За словами українця, якби він мав можливість знову обрати країну для життя, він усе одно переїхав би до Великої Британії. За словами блогера, ця країна має чимало переваг, як, наприклад, українська віза: «Це віза спрощена, і зразу після приїзду ми можемо працювати. По-друге, це дуже велика соціальна підтримка. Українці можуть жити роками безплатно зі спонсорами, а також отримувати Universal Credit (соціальна грошова допомога у Великобританії, – «Главком»), – зауважив Максим.

Також серед переваг життя у Великій Британії є доступна медицина та освіта. «Третій пункт – це безплатна медицина. Хто б там, що не казав, але це має дуже важливе значення. Пукт чотири – це безплатна освіта. Державні школи у Великій Британії безплатні, є велика підтримка для дітей», – зауважив чоловік.

Також Велика Британія має гарні можливості для заробітку. За словами українця, у цій країні високі зарплати та гарні умови праці. «У Великій Британії мінімальна зарплата залишається однією з найвищих у Європі. Пункт номер шість – я вважаю, що це захист прав працівників. Якщо у вас є нормальна робота, є контракт, є лікарняні, то звільнити вас буде не так просто, а з наступного року це буде ще складніше», – розповів блогер.

Ще однією перевагою життя для українців у Великій Британії є англійська мова. «Більшість українців англійську розуміє і хоч якось спілкуються. І вам не треба витрачати роки, щоб вчити якусь мову, наприклад, польську чи норвезьку, якою спілкуються тільки в одній країні», – пояснив інфлюєнсер.

На думку українця, Велика Британія має гарне розташування у центрі Європи та можливості бюджетно подорожувати світом. «Звичайно, мінусів також багато, але я ще досі вважаю, що Велика Британія є однією з найкращих країн для українців», – додав українець Максим.

