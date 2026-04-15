Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні

До пакета увійшли 120 тисяч безпілотників, ракети ППО та сотні тисяч снарядів

Велика Британія передасть Україні щонайменше 120 тисяч дронів у межах найбільшого пакета безпілотників за весь час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз Міністерства оборони Великої Британії.

Поставки вже розпочалися цього місяця і включають різні типи безпілотників, які пройшли перевірку на полі бою. До пакета увійшли далекобійні ударні безпілотники, розвідувальні дрони, логістичні безпілотники та морські засоби.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що це найбільша кількість дронів, яку країна передавала Україні. «На п'ятому році жорстокої війни Путіна Велика Британія продовжує активізуватися та цього року надає Україні найбільшу кількість дронів за всю історію», – заявив він.

Гілі також підкреслив, що Велика Британія не змінюватиме своєї позиції попри глобальні виклики. «І ніщо не відволіче нас від того, щоб продовжувати стояти поруч з ними (з Україною – ред.) стільки, скільки потрібно для забезпечення миру», – додав міністр.

Окрім дронів, Велика Британія підтвердила постачання сотень тисяч артилерійських снарядів і тисяч ракет для систем протиповітряної оборони.

Частину фінансування спрямують на британські компанії Tekever, Windracers та Malloy Aeronautics, що дозволить створити нові робочі місця. Загальний обсяг військової підтримки Великої Британії Україні у 2026 році становить 3 мільярди фунтів стерлінгів.

