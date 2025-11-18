Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Британії мігрантам загрожує конфіскація коштовностей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Британії мігрантам загрожує конфіскація коштовностей
Британія не може впоратись із кількістю мігрантів
фото із відкритих джерел

Британія готується до вилучення майна, щоб полегшити тягар на платників податків

У Великій Британії розглядають можливість запровадження нових, значно жорсткіших правил щодо нелегальних мігрантів, які можуть включати вилучення ювелірних прикрас та іншого майна для покриття витрат на їхнє проживання. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ (МВС) країни, пише «Главком».

Цей захід спрямований на те, щоб змусити мігрантів, які мають достатні кошти, робити внесок в оплату свого утримання. Неназване джерело в МВС пояснило, що йдеться про те, щоб «люди з коштами робили внесок в оплату свого проживання». В ефірі телеканалу Sky News заступник глави МВС Алекс Норріс запевнив, що ця міра не торкнеться особистих чи фамільних цінностей, таких як обручки. Проте він наголосив, що ситуація кардинально інша, якщо «хтось приїде з валізою золотих кілець».

Норріс назвав неприйнятною ситуацію, коли мігрант отримує з бюджету 800 фунтів (близько $1 053) на місяць і при цьому «купує собі Audi».

Очікується, що глава МВС Шабана Махмуд незабаром оголосить про суттєве посилення правил, оскільки зростаюча кількість нелегальних мігрантів стає значним фінансовим тягарем для платників податків Сполученого Королівства.

Нагадаємо, у Великій Британії планують посилити умови для мігрантів. Уряд країни має намір збільшити термін очікування дозволу на постійне проживання для шукачів притулку до 20 років. За словами міністерки внутрішніх справ Великої Британії Шабани Махмуд, уряд вимушений посилити міграційну політику країни, аби зупинити нелегальну міграцію, яка «розриває країну на частини».

До слова, у Великій Британії близько 2 тис. осіб взяли участь в акції протесту проти планів розмістити 600 прохачів притулку на території військового табору в місті Кроуборо. 

Читайте також:

Теги: мігранти Велика Британія біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика Британія розробляє плани розгортання своїх військ в Україні як складової повоєнного врегулювання
Британія створює план розгортання військ в Україні під час перемирʼя
21 жовтня, 06:35
Стармер заявив, що Путін – єдина людина, яка не хоче припиняти війну
Велика Британія оголосила про передачу Україні нових багатоцільових ракет
24 жовтня, 19:30
Британія відправила додаткові партії зброї для посилення обороноздатності України перед зимовим періодом
Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow – Bloomberg
3 листопада, 12:52
США переобладнають склади під «мегацентри» для депортації
США переобладнають склади під «мегацентри» для депортації
9 листопада, 02:56
Сер Річард Найтон не підтвердив безпосередню причетність Росії до вторгнень, але зазначив, що «ймовірно», що вони були санкціоновані Москвою
Британські військові допоможуть захистити Бельгію від вторгнень дронів – ВВС
9 листопада, 13:14
Зеленський висловив вдячність уряду Британії та прем'єру Стармеру
Зеленський подякував Британії за енергетичну підтримку України
12 листопада, 22:35
Рубіо спростував інформацію про те, що Велика Британія припинила обмін розвідувальними даними зі США
Штати спростували повідомлення про те, що Британія припинила обмін розвідданими
13 листопада, 01:24
Норвегія та Британія розслідують можливість китайського виробника зупиняти транспорт
Європа розслідує здатність Китаю дистанційно вимикати деякі електробуси
11 листопада, 11:53
Німеччина менше допомагатиме українцям
Німеччина скорочує виплати українським біженцям: коли почнуть діяти нові правила
13 листопада, 09:13

Соціум

У Нідерландах десятки людей загинули через ліки з інтернет-магазину
У Нідерландах десятки людей загинули через ліки з інтернет-магазину
У Британії мігрантам загрожує конфіскація коштовностей
У Британії мігрантам загрожує конфіскація коштовностей
Названо найбагатше місто на Землі у 2025 році
Названо найбагатше місто на Землі у 2025 році
БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла
БпЛА атакували Білгородську область: спалахнула пожежа, частина населення без світла
Лувр закрив одну з галерей через проблеми зі стійкістю будівлі
Лувр закрив одну з галерей через проблеми зі стійкістю будівлі
«Німеччина задихається від українських хлопців 18-22». Що відбувається у країні через біженців
«Німеччина задихається від українських хлопців 18-22». Що відбувається у країні через біженців

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua