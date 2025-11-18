У Британії мігрантам загрожує конфіскація коштовностей

Британія готується до вилучення майна, щоб полегшити тягар на платників податків

У Великій Британії розглядають можливість запровадження нових, значно жорсткіших правил щодо нелегальних мігрантів, які можуть включати вилучення ювелірних прикрас та іншого майна для покриття витрат на їхнє проживання. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ (МВС) країни, пише «Главком».

Цей захід спрямований на те, щоб змусити мігрантів, які мають достатні кошти, робити внесок в оплату свого утримання. Неназване джерело в МВС пояснило, що йдеться про те, щоб «люди з коштами робили внесок в оплату свого проживання». В ефірі телеканалу Sky News заступник глави МВС Алекс Норріс запевнив, що ця міра не торкнеться особистих чи фамільних цінностей, таких як обручки. Проте він наголосив, що ситуація кардинально інша, якщо «хтось приїде з валізою золотих кілець».

Норріс назвав неприйнятною ситуацію, коли мігрант отримує з бюджету 800 фунтів (близько $1 053) на місяць і при цьому «купує собі Audi».

Очікується, що глава МВС Шабана Махмуд незабаром оголосить про суттєве посилення правил, оскільки зростаюча кількість нелегальних мігрантів стає значним фінансовим тягарем для платників податків Сполученого Королівства.

Нагадаємо, у Великій Британії планують посилити умови для мігрантів. Уряд країни має намір збільшити термін очікування дозволу на постійне проживання для шукачів притулку до 20 років. За словами міністерки внутрішніх справ Великої Британії Шабани Махмуд, уряд вимушений посилити міграційну політику країни, аби зупинити нелегальну міграцію, яка «розриває країну на частини».

До слова, у Великій Британії близько 2 тис. осіб взяли участь в акції протесту проти планів розмістити 600 прохачів притулку на території військового табору в місті Кроуборо.